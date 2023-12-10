ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Новое крупное наступление российской армии на Авдеевку может начаться до Нового года

Ситуация на фронте
В Сватово и Северодонецке русская армия предприняла несколько попыток наступления в северной части линии фронта, но результатов не добилась. Российская артиллерия обстреляла Купянск, в результате чего погибли две случайные пожилые женщины. Это довольно типичное нападение российской армии на прифронтовой населенный пункт, когда поражение военной цели не является целью.
У Бахмута российская армия продолжила атаки на прежних направлениях, но успеха не добилась. На этот участок были стянуты дополнительные ресурсы в виде подразделений ВДВ, что свидетельствует о намерении продолжать атаки с нынешней интенсивностью.
Под Донецком атаки российской армии в районе Авдеевки и Марьинки были менее активными, чем на предыдущей неделе. Основная причина, вероятно, в больших потерях подразделений, использовавшихся в предыдущих атаках. По украинским данным, российская армия перед Новым годом перегруппировывается для нового крупного наступления на Авдеевку с целью захвата этого пригорода Донецка.
По разным оценкам, для этой цели было мобилизовано около 40 000 человек, что охватывает немного большую территорию, чем только узкий участок фронта вокруг Авдеевки. По сообщениям украинских источников, ожидается также новая поддерживающая атака южнее, в районе Угледара, где в последние недели были замечены подразделения российской армии.
Обе стороны организуют атаки на южном фронте, но крупного и прочного успеха добиться не удалось. Три украинских плацдарма на левом берегу Днепра остаются за украинцами. Атаки, организованные российской армией, не принесли успеха, а в последние дни в соцсетях также появились многочисленные свидетельства тяжелых потерь россиян на Днепре.