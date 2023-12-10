ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Новое крупное наступление российской армии на Авдеевку может начаться до Нового года

Китайские корабли атаковали филиппинские суда с помощью водометов в Южно-Китайском море. Китай начал рассматривать этот регион как свою сферу влияния, и с 2012 года агрессивное поведение китайцев неуклонно усиливается. Рост активности Китая в последние месяцы по крайней мере частично связан с усилением внутренних проблем в США. Чем больше времени потребуется для обеспечения поддержки Украины и чем дольше затянется война в Украине, тем больше вероятность эскалации других конфликтов.

Президент Зеленский решил лично присутствовать на церемонии инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея. Будем надеяться, что это даст ему возможность встретиться с другими главами государств региона. Внешнеполитическая активность Украины на высшем уровне в последние месяцы была относительно низкой.

Активность России снижается

Минувшей ночью Россия не нанесла никаких крупных ракетных ударов или ударов беспилотников по Украине. В сообщениях, основанных на разведывательных данных, появившихся в СМИ, говорится, что в начале декабря Россия все еще работала над восстановлением ракетно-ударных возможностей Черноморского флота. Для этого в Черное море по внутренним водным путям России был доставлен новый корвет, который еще даже официально не поставлен на вооружение. Атаки Украины на Черноморский флот в этом году оказались успешными, и это одна из причин, почему Россия до сих пор не смогла начать зимнюю воздушную кампанию.