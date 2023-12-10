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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Новое крупное наступление российской армии на Авдеевку может начаться до Нового года

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Madis Veltman
  • Участились сообщения о сдающихся боевиках ХАМАС
  • Китайские корабли атаковали филиппинские суда с помощью водометов в Южно-Китайском море
  • Российская армия перегруппировывается для нового крупного наступления на Авдеевку

Атаки Украины на Черноморский флот России в этом году оказались успешными, и это одна из причин, почему Россия до сих пор не смогла начать зимнюю кампанию авиаударов, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Китайские корабли атаковали филиппинские суда с помощью водометов в Южно-Китайском море. Китай начал рассматривать этот регион как свою сферу влияния, и с 2012 года агрессивное поведение китайцев неуклонно усиливается. Рост активности Китая в последние месяцы по крайней мере частично связан с усилением внутренних проблем в США. Чем больше времени потребуется для обеспечения поддержки Украины и чем дольше затянется война в Украине, тем больше вероятность эскалации других конфликтов.

Президент Зеленский решил лично присутствовать на церемонии инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея. Будем надеяться, что это даст ему возможность встретиться с другими главами государств региона. Внешнеполитическая активность Украины на высшем уровне в последние месяцы была относительно низкой.

Активность России снижается

Минувшей ночью Россия не нанесла никаких крупных ракетных ударов или ударов беспилотников по Украине. В сообщениях, основанных на разведывательных данных, появившихся в СМИ, говорится, что в начале декабря Россия все еще работала над восстановлением ракетно-ударных возможностей Черноморского флота. Для этого в Черное море по внутренним водным путям России был доставлен новый корвет, который еще даже официально не поставлен на вооружение. Атаки Украины на Черноморский флот в этом году оказались успешными, и это одна из причин, почему Россия до сих пор не смогла начать зимнюю воздушную кампанию.

За последние два дня количество попыток российских наступлений на всех фронтах несколько снизилось. Причины, вероятно, заключаются в сочетании меняющейся погоды и высокой изношенности войск. Число неудачных попыток наступления на треть сократило и потери российской армии за последние два дня.

Ситуация на фронте

В Сватово и Северодонецке русская армия предприняла несколько попыток наступления в северной части линии фронта, но результатов не добилась. Российская артиллерия обстреляла Купянск, в результате чего погибли две случайные пожилые женщины. Это довольно типичное нападение российской армии на прифронтовой населенный пункт, когда поражение военной цели не является целью.

У Бахмута российская армия продолжила атаки на прежних направлениях, но успеха не добилась. На этот участок были стянуты дополнительные ресурсы в виде подразделений ВДВ, что свидетельствует о намерении продолжать атаки с нынешней интенсивностью.

Под Донецком атаки российской армии в районе Авдеевки и Марьинки были менее активными, чем на предыдущей неделе. Основная причина, вероятно, в больших потерях подразделений, использовавшихся в предыдущих атаках. По украинским данным, российская армия перед Новым годом перегруппировывается для нового крупного наступления на Авдеевку с целью захвата этого пригорода Донецка.

По разным оценкам, для этой цели было мобилизовано около 40 000 человек, что охватывает немного большую территорию, чем только узкий участок фронта вокруг Авдеевки. По сообщениям украинских источников, ожидается также новая поддерживающая атака южнее, в районе Угледара, где в последние недели были замечены подразделения российской армии.

Обе стороны организуют атаки на южном фронте, но крупного и прочного успеха добиться не удалось. Три украинских плацдарма на левом берегу Днепра остаются за украинцами. Атаки, организованные российской армией, не принесли успеха, а в последние дни в соцсетях также появились многочисленные свидетельства тяжелых потерь россиян на Днепре.

 

Война Израиля и Хамас

Наступление израильской армии в северной части сектора Газа оказалось успешным, а операции по зачистке за последние два дня явно ускорились. На юге операция по зачистке продолжается в городе Хан-Юнис и его окрестностях. ХАМАС не оказывает скоординированного сопротивления, а сообщения о сдающихся боевиках участились.

По данным израильской армии, в ходе атак в секторе Газа изриальтяне уничтожили не менее семи тысяч вооруженных боевиков. Это боевики из разных группировок, но абсолютное большинство принадлежит ХАМАС. Если это сообщение верно, ХАМАС больше не сможет оказывать сопротивление в ближайшие недели.

Ежедневные перестрелки с «Хезболлой» продолжались, но после прекращения огня Израиль наносил гораздо более энергичные авиаудары в ответ на атаки из южного Ливана. На Западном берегу продолжаются ежедневные операции зачистки против палестинских вооруженных группировок.

Представитель хуситов заявил в публичном обращении, что теперь они будут атаковать все корабли в Красном море, заходящие в израильские порты. Также находившийся в этом районе французский военный корабль подвергся атаке с помощью двух дронов, которые были сбиты. В свою очередь, Израиль оказал давление на США, заявив, что, если американцы не уничтожат военный потенциал хуситов в Йемене, израильтяне сделают это сами.

Аналогичным образом, Израиль начал оказывать давление на правительство Ливана, чтобы помешать «Хезболле» действовать свободно. «Хезболла» может использовать позиции официальной ливанской армии для прикрытия своих операций, что затрудняет подавление атак «Хезболлы» израильской армией. Операция Израиля в Газе оказалась эффективной, и Израиль может начать действовать более активно и на других направлениях.

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