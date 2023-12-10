Ряды «Отечества» пополнит еще одна узнаваемая персона

Ряды оппозиционной партии «Отечество», ставшей в последние недели лидером рейтингов популярности, пополнит бывший ректор Академии музыки и театра и нынешний член Совета Академии, известный пианист и музыкальный педагог Пеэп Лассманн.
«Я с тревогой слежу за происходящим в Эстонии, - цитирует Лассманна «Отечество». - В ситуации, когда правящие политики, похоже, не воспринимают всерьез качественное образование, когда правящая коалиция и некоторые оппозиционные партии игнорируют разумные рекомендации президента и пытаются поставить его на место, когда утрате биоразнообразия в природе не уделяется должного внимания, нельзя оставаться в стороне и просто наблюдать», - передала пресс-служба партии.
Приветствуя решение Лассманна вступить в партию, председатель «Отечества» Урмас Рейнсалу сказал, что в обществе растет беспокойство по поводу политики правительства, проводимой Партией реформ.
Лассманн возглавлял важные общественные организации в области музыки, в том числе Эстонский музыкальный совет и Союз исполнителей Эстонии, а также долгое время руководил Эстонским орнитологическим обществом, являясь давним орнитологом-любителем.
Лассман - кавалер ордена Государственного герба III степени и ордена Белой Звезды IV степени.