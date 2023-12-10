Ряды «Отечества» пополнит еще одна узнаваемая персона

«Я с тревогой слежу за происходящим в Эстонии, - цитирует Лассманна «Отечество». - В ситуации, когда правящие политики, похоже, не воспринимают всерьез качественное образование, когда правящая коалиция и некоторые оппозиционные партии игнорируют разумные рекомендации президента и пытаются поставить его на место, когда утрате биоразнообразия в природе не уделяется должного внимания, нельзя оставаться в стороне и просто наблюдать», - передала пресс-служба партии.