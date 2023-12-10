«Консистория EELK выдвинет петицию, с которой мы призываем народ Эстонии обратиться к Рийгикогу с предложением организовать в стране референдум с вопросом: поддерживаете ли вы включение внеконфессионального религиозного обучения в число обязательных образовательных предметов основных школ и гимназий?» - сказал архиепископ EELK Урмас Вийлма.

По его словам, примером референдума может служить референдум, проведенный ровно сто лет назад в 1923 году, который вернул религиозное образование в эстонские школы в качестве обязательного предмета, исключенного из школьной программы несколькими годами ранее.

Он добавил, что религия и религиозные знания в Эстонии являются частью базового образования только в христианских частных школах, где в этом году учатся в общей сложности 2700 учеников. Из них 850 человек, или почти треть, ходят в лютеранские школы.