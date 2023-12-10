Советы специалиста: каких ошибок нужно избегать в планировании освещения жилища

Свет либо слишком яркий, либо недостаточный

Помимо внешнего вида и функций, при выборе светильника необходимо обращать внимание и на другие характеристики. Например, дома стоит отдать предпочтение теплому свету, но вкусы, конечно, разные. Теплота света измеряется в кельвинах: чем меньше число, тем теплее свет. Для жилого помещения подходит свет с теплотой до 3000 К. Помимо теплоты, важно подумать о том, требует ли место расположения светильника сильного и интенсивного или же мягкого света.

Понятно, что в спальне может быть совсем другой свет, чем на кухне. В большинстве комнат освещение может иметь успокаивающий эффект, но в некоторых помещениях может быть и стимулирующим. Световой поток измеряется в люменах, которые рассчитываются на квадратный метр. В спальне интенсивность света на квадратный метр может составлять 150 Лм, в гостиной - около 200 Лм, на кухне интенсивность света на квадратный метр может составлять не менее 200-250 Лм. В любом случае важно знать, что чем сильнее интенсивность света, тем быстрее он начинает утомлять, то есть освещение - это не та сфера, где стоит на всякий случай вкладываться в более мощные приборы.

На безопасность не обращают внимания

Освещение связано с электричеством, и все электромонтажные работы должны выполняться надлежащим образом профессионалом, специализирующимся на этом. Конечно, вы можете повесить светильник на потолок самостоятельно, но провода, розетки или выключатели должен перемещать специалист. Кроме того, устаналивая светильник, следите, чтобы он ни ничему не мешал - например, дверям балкона или комнаты, шторам, двухъярусной кровати. Интересы маленьких детей и домашних животных необходимо учитывать при планировании освещения на низкой высоте, для безопасности детей и питомцев стоит предусмотреть, например, встраиваемые в стену или пол источники света.

Энергия экономится не в том месте

Возвращаясь к началу, можно сказать, что существует также тенденция думать, что если в комнате только один светильник, это помогает сэкономить на затратах на электроэнергию. При этом в некоторых случаях речь идет о светильниках, созданных тогда, когда при производстве энергии вообще не учитывалась экономия. На самом деле все может быть наоборот: если каждый источник света играет свою роль и световое решение продумано, легче сэкономить и на затратах на электроэнергию. Кроме того, стоит помнить, что здоровье - это самый ценный актив, и если неправильный свет повредит зрение, проблема будет гораздо масштабнее и ее исправление обойдется дороже.