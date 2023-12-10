Сырая погода на предстоящей неделе в Эстонии увеличит риск гололедицы на дорогах

Как сообщили BNS в Агентстве окружающей среды, в ночь на вторник будет облачно. Пройдет снег, на островах — мокрый снег и дождь, возрастет опасность гололеда и на дорогах - гололедицы. Местами поземка. Ветер восточных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха -1...-5 градусов, на островах от -2 до +1 градуса.

Во вторник днем облачно. Временами снег и мокрый снег. Сохранится опасность гололеда. Ветер восточный и северо-восточный, 2-7, на северном побережье 5-10, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 0 до -3, на побережье островов местами до +2 градусов.

В ночь на среду облачно. Пройдут снег и мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. Ветер восточных направлений, 2-7, на северном побережье северо-восточный 5-10, порывы до 14 м/сек. Температура воздуха ночью от -3 до +1 градуса.

В среду днем также облачно. Временами снег и мокрый снег, опасность гололедицы. На материке ветер переменных направлений, 2-6, на островах и северном побережье северо-восточный и северный, 5-10, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха днем от -1 до +2 градусов.

В ночь на четверг облачно. Местах снег и мокрый снег. Сохранится опасность гололеда. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +1 градуса. В четверг днем облачно. Местами кратковременный снег и мокрый снег. Опасность гололеда и на дорогах - гололедицы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха днем от -1 до +1 градуса.