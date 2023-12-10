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В Эстонии противятся желанию Еврокомиссии сократить срок оплаты счетов до 30 дней

BNS
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Флаги Эстонии и ЕС.
Флаги Эстонии и ЕС. Фото: Erik Prozes / Scanpix

Эстонская торгово-промышленная палата не поддерживает проект постановления Европейской комиссии, которое устанавливает максимальный 30-дневный срок оплаты счетов, устанавливает обязанность требовать просрочку платежа и расходы по взысканию долга в размере 50 евро за каждую просрочку. Также постановление обязывает государства-члены ЕС контролировать своевременную оплату счетов.

Европейская комиссия выступила с идеей установить единый максимальный срок оплаты счетов для всех сделок между компаниями, который составляет 30 календарных дней с момента фактического поступления счета плательщику, при этом участники сделки сохранят свободу договора, а более короткие сроки оплаты также могут быть предусмотрены национальным законодательством.

Постановление Европейского союза является обязательным законодательным актом. В случае принятия постановление должно быть полностью принято всеми государствами-членами.

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