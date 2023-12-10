В Эстонии противятся желанию Еврокомиссии сократить срок оплаты счетов до 30 дней

Европейская комиссия выступила с идеей установить единый максимальный срок оплаты счетов для всех сделок между компаниями, который составляет 30 календарных дней с момента фактического поступления счета плательщику, при этом участники сделки сохранят свободу договора, а более короткие сроки оплаты также могут быть предусмотрены национальным законодательством.