В Эстонии противятся желанию Еврокомиссии сократить срок оплаты счетов до 30 дней

Эстонская торгово-промышленная палата не поддерживает проект постановления Европейской комиссии, которое устанавливает максимальный 30-дневный срок оплаты счетов, устанавливает обязанность требовать просрочку платежа и расходы по взысканию долга в размере 50 евро за каждую просрочку. Также постановление обязывает государства-члены ЕС контролировать своевременную оплату счетов.
Европейская комиссия выступила с идеей установить единый максимальный срок оплаты счетов для всех сделок между компаниями, который составляет 30 календарных дней с момента фактического поступления счета плательщику, при этом участники сделки сохранят свободу договора, а более короткие сроки оплаты также могут быть предусмотрены национальным законодательством.