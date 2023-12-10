ВИДЕО ⟩ Стрельба в животных из движущегося авто: полиция Латвии возбудила уголовное дело

Возбуждено уголовное дело за расстрел лесных животных из движущегося автомобиля, подтвердили агентству LETA в Госполиции Латвии. На видео, распространенном в социальных сетях в воскресенье, 10 декабря, видно, как мужчина в машине просовывает ствол пистолета в окно автомобиля и целится в оленей, бегущих по соседнему полю.