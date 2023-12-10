Российский ОМОН организовал «профилактический рейд» в гей-клубе в Екатеринбурге

По данным пресс-службы управления МВД по Екатеринбургу, в ходе «профилактического рейда» полицейские проверили документы более чем у ста человек и конфисковали бутылки с крепким алкоголем без этикеток.

Корреспондент издания ura.ru, ставший свидетелем происшествия, рассказал, что полицейские проверяли документы людей и записывали их личные данные.

Член «Совета граждан Екатеринбурга» Дмитрий Чукреев, принимавший участие в рейде, сообщил, что рейд был организован после «сообщений, полученных от заинтересованных граждан».

По мнению Чукреева, рейд никак не связан с недавним решением Верховного суда РФ о запрете ЛГБТ-движения.

30 ноября Верховный суд России признал «международное ЛГБТ-движение» экстремистской организацией.

Через день после решения суда, еще не вступившего в силу, полиция провела обыски в клубах Москвы и Санкт-Петербурга, где проводились мероприятия, ориентированные на представителей сексуальных меньшинств.