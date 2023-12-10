«Место пушных ферм в прошлом»: защитники прав животных разочарованы решением Еврокомиссии

«Наконец-то появилась возможность запретить как пушные фермы на всей территории Европейского союза, так и размещение продукции из выращенного меха на европейском рынке, но Европейская комиссия не приняла этого решения. Вместо этого комиссия решила дождаться заключения Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA)», - заявили в организации защиты животных Loomus.

Таков ответ Еврокомиссии на инициативу европейских граждан «Европа без меха», в рамках которой более 1,5 миллиона граждан ЕС призвали союз раз и навсегда запретить пушные фермы и размещение продукции из выращенного меха на европейском рынке. В ответе упоминается возможный запрет на размещение на европейском рынке пушных ферм и изделий из выращенного меха или, в качестве альтернативы, другие меры после оценки заключения EFSA, которое будет представлено не ранее марта 2025 года.

«Запрос на заключение EFSA сделан несмотря на то, что уже существует большое количество научных данных, показывающих, что система разведения пушных зверей никак не может удовлетворить потребности видов животных, которых содержат и убивают ради меха», - отметили в Loomus.