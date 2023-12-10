«Место пушных ферм в прошлом»: защитники прав животных разочарованы решением Еврокомиссии

Защитники животных были разочарованы решением Еврокомиссии отложить принятие решения о запрете меховой промышленности в Евросоюзе до 2026 года.
«Наконец-то появилась возможность запретить как пушные фермы на всей территории Европейского союза, так и размещение продукции из выращенного меха на европейском рынке, но Европейская комиссия не приняла этого решения. Вместо этого комиссия решила дождаться заключения Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA)», - заявили в организации защиты животных Loomus.
Таков ответ Еврокомиссии на инициативу европейских граждан «Европа без меха», в рамках которой более 1,5 миллиона граждан ЕС призвали союз раз и навсегда запретить пушные фермы и размещение продукции из выращенного меха на европейском рынке. В ответе упоминается возможный запрет на размещение на европейском рынке пушных ферм и изделий из выращенного меха или, в качестве альтернативы, другие меры после оценки заключения EFSA, которое будет представлено не ранее марта 2025 года.
«Запрос на заключение EFSA сделан несмотря на то, что уже существует большое количество научных данных, показывающих, что система разведения пушных зверей никак не может удовлетворить потребности видов животных, которых содержат и убивают ради меха», - отметили в Loomus.
«Кроме того, похоже, что в центре внимания находятся только четыре основных вида животных, которых содержат и забивают на пушных фермах ЕС, а именно норки, лисы, кролики и шиншиллы, в то время как гражданская инициатива "Европа без меха" призывает положить конец содержанию и забою всех животных с единственной или основной целью получения меха, независимо от вида», - продолжили защитники животных.
В дополнение к мнению EFSA, Еврокомиссия оценивает несколько других областей, на которые влияет меховая промышленность, включая общественное здравоохранение, окружающую среду, а также социальную, правовую и экономическую сферы. Крайний срок проведения комплексной оценки - март 2026 года, после чего комиссия планирует дать свой ответ.
«Место пушных ферм в прошлом - это то, чего хочет общество. Огромный успех этой инициативы граждан наглядно демонстрирует это, поэтому мнение Европейской комиссии разочаровывает, - говорит Ану Тенсинг, член правления Loomus. - Но мы рады видеть, что с каждым годом все больше стран принимают запрет на пушные фермы, например, этой осенью такое решение приняла Литва».
После своего пика в 2014 году меховая индустрия в Европе неуклонно снижается, но даже в 2022 году в ЕС содержалось и забивалось около 8,5 миллиона животных для производства меха. На сегодняшний день 20 государств-членов ЕС либо полностью или частично запретили пушные фермы, либо ввели более строгие меры в интересах благополучия животных, охраны окружающей среды и здоровья населения. В Эстонии решение о запрете пушных ферм было принято летом 2021 года. Запрет будет действовать с 2026 года.