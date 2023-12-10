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В одной из гимназий в Таллинне учеников ждет встреча с президентами стран Балтии

BNS
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Алар Карис и Гитанас Науседа.
Алар Карис и Гитанас Науседа. Фото: Vabariigi Presidendi Kantselei

В понедельник в Таллинне перед совместной пресс-конференцией президенты стран Балтии Алар Карис, Эдгарс Ринкевичс и Гитанас Науседа обсудят с учащимися столичных школ вопросы демократии, молодежи и популизма.

Об этом BNS сообщили в канцелярии президента Эстонии. Перед совместной пресс-конференцией президентов, которая начнется в 11.15, Карис, Ринкевичс и Науседа на встрече с учениками Таллиннской государственной гимназии Пельгулинна обсудят роль молодежи в демократическом обществе и влияние популизма в Европе.

Дебаты, которые начнутся в 10.30, пройдут под руководством преподавателя по теме демократии и прав человека в Пельгулиннаской гимназии и главного редактора русскоязычных изданий Postimees Сергея Метлева.

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