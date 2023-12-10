В одной из гимназий в Таллинне учеников ждет встреча с президентами стран Балтии

Об этом BNS сообщили в канцелярии президента Эстонии. Перед совместной пресс-конференцией президентов, которая начнется в 11.15, Карис, Ринкевичс и Науседа на встрече с учениками Таллиннской государственной гимназии Пельгулинна обсудят роль молодежи в демократическом обществе и влияние популизма в Европе.