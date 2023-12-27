Очнется ли Горхолл от зимней спячки?

В начале ноября стало известно, что городская управа Таллинна больше не исключает возможности сноса простоявшего без дела более десяти лет и пришедшего в упадок Горхолла с целью создания на его месте нового конференц- и концертного центра. По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, горуправа хочет начать дискуссию о будущем этой приморской зоны.
Описывая Горхолл, часто упоминают, что внешний вид этого комплекса напоминает пирамиды майя и старые шведские бастионы, окружающие Старый город. Однако, по словам автора проекта архитектора Райне Карпа, вдохновением для концертного зала послужили древние амфитеатры, многие из которых до сих пор сохранились в странах Средиземноморья и где даже спустя более двух тысяч лет после постройки можно проводить представления и концерты. К сожалению, при нынешнем положении дел срок службы нашего амфитеатра, вероятно, будет гораздо короче.
Таллиннский Горхолл
- Архитекторы – Райне Карп и Рийна Алтмяэ.
- Архитекторы по интерьеру – Юло Сирп и Марианн Хакк.
- Строительство было завершено к Московским Летним Олимпийским играм 1980-го года.
- Первым мероприятием стало празднование 40-летия Эстонской ССР.
Первоначальное название здания – Таллиннский дворец культуры и спорта им. В. И. Ленина.
За три десятилетия Горхолл с его расположением на берегу моря, близостью к порту, зрительным залом на 4200 мест, ледовой ареной и кафе превратился для жителей и гостей города в значимый объект, имеющий ценность с точки зрения как культуры, так и пространства. «Горхолл погружается в зимнюю спячку», – сказали на последнем мероприятии, которое состоялось в декабре 2009 года. Последующие попытки найти инвесторов для реконструкции масштабного сооружения не увенчались успехом. Этой осенью Таллиннская горуправа обнародовала план перепланировки участка уже без нынешнего Горхолла.
Профессор теории архитектуры Эстонской академии художеств Андрес Кург сказал, что «генеральный план Таллинна 1972 года уже предусматривал создание приморского парка, на краю которого планировалось построить Горхолл. Под этим тогда подразумевался громоздкий спортивный зал вроде ледовой арены "Тондираба", где можно было бы проводить спортивные соревнования и концерты».