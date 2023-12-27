Очнется ли Горхолл от зимней спячки?

Кривые стены

По словам Нурмета, качество работ приходилось проверять постоянно, поскольку со всей Эстонии и из других республик на работу привозили непонятно кого.

По вечерам Нурмет часто приходил на стройплощадку, так как очень беспокоился о происходящем там. «На меня даже жаловались: стены были кривыми, будто лиса хвостом вильнула. Меня достало, и я разбил эту стенку», – вспоминает он. Иногда, по его словам, на строительной площадке суетилось до двух тысяч человек, но работа от этого не становилась лучше.

Делегаты XVIII съезда ВЛКСМ на коммунистическом субботнике во время строительства таллиннского Горхолла. Фото: Вернер Пухм/Päevaleht/Национальный архив Эстонии

Согласно впечатлениям Райне Карпа, на этой большой стройке не было явного руководителя и координатора, поскольку другие олимпийские объекты оказались более важными. «Когда у нас были готовы первые эскизы, мы пошли показать их председателю горисполкома Ивару Каллиону. Тогда я сделал небольшую модель в масштабе 1:500, и она ему понравилась. Каллион очень переживал из-за всей этой истории с Олимпиадой, и после он сказал нам, что это было первое счастливое утро за долгое время. Как только Каллион сказал свое слово, другие городские чиновники больше не спорили», – говорит архитектор, оставшийся довольным встречей.