ФОТО, ВИДЕО ⟩ Замерзший водопад Ягала превратился в изящный комплекс ледяных пещер

Водопад Ягала имеет высоту около восьми метров и ширину более 50 метров. Это самый высокий природный водопад в Эстонии, так как водопад Валасте в Ида-Вирумаа, как и другие водопады глинта Онтика, хоть и выше, но они возникли после работ по мелиорации чуть более 150 лет назад, когда для осушения небольших окрестных болот в известняковом плато был проделан ров.