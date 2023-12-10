Благотворительная акция «Дерево ангелов» выходит на финишную прямую

Кампания находится на полпути, покупатели приняли от детей 1 840 заявок на подарки с «Дерева ангелов», из них 923 уже реализованы в виде подарков; чуть более 500 заявок на подарки остаются в магазинах.

«Важно, чтобы все пожелания, которые посетители магазинов сняли с «Деревьев ангелов», были возвращены в магазины Maxima до 15 декабря уже в виде подарков. Если человек снял пожелание с дерева, но по каким-то причинам не может сделать подарок, он может просто вернуть фигурку ангела на ближайшее «Дерево ангелов» в магазине», - пояснила в интервью BNS руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima в Эстонии Яаника Терасмаа.

«Самое главное, чтобы все желания детей были исполнены, ведь для многих из них подарок от «Дерева ангелов» - это единственный рождественский подарок», - добавила Терасмаа.

В рамках кампании Maxima разместила в 48 магазинах Maxima по всей Эстонии «Деревья ангелов», на которых развешены фигурки ангелов с именем ребенка, его возрастом и пожеланием подарка.

Каждый, кто чувствует в своем сердце желание сделать что-то хорошее, может снять ангела с дерева, купить отмеченный на нем товар и отнести его в развернутом виде вместе с фигуркой ангела на информационную стойку Maxima или в кассу. Магазины Maxima, в которых установлены «Деревья ангелов», можно найти на сайте www.maxima.ee/inglipuu.

С 2009 года торговая сеть Maxima с помощью добрых людей помогает дарить рождественскую радость детям тысяч семей по всей Эстонии. За это время в рамках благотворительной акции «Дерево ангелов», начатой торговой сетью, было исполнено тайное рождественское желание почти 20 000 детей.