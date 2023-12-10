Бортпроводник American Airlines пытался заснять действия девочки в туалете самолета

Неизвестный бортпроводник-мужчина был отстранен от рейса American Airlines в начале сентября после того, как 14-летняя девочка рассказала, что нашла в туалете самолета прикрепленный скотчем к крышке унитаза телефон, с помощью которого мужчина пытался заснять действия девочки в личном пространстве.
Сообщается, что неприятная ситуация произошла 2 сентября на рейсе American Airlines из Шарлотты в Бостон. Девушка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что была в самолете с родителями и захотела в туалет. Один из бортпроводников сказал девушке, что она может воспользоваться туалетом в первом классе, и она направилась туда в сопровождении члена экипажа.