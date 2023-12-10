Бортпроводник American Airlines пытался заснять действия девочки в туалете самолета

Сообщается, что неприятная ситуация произошла 2 сентября на рейсе American Airlines из Шарлотты в Бостон. Девушка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что была в самолете с родителями и захотела в туалет. Один из бортпроводников сказал девушке, что она может воспользоваться туалетом в первом классе, и она направилась туда в сопровождении члена экипажа.