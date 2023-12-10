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Бортпроводник American Airlines пытался заснять действия девочки в туалете самолета

Мона Ли Коннапере
, репортер-редактор
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Бортпроводник американской авиакомпании пытался заснять в туалете юную пассажирку. Иллюстративное фото.
Бортпроводник американской авиакомпании пытался заснять в туалете юную пассажирку. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Неизвестный бортпроводник-мужчина был отстранен от рейса American Airlines в начале сентября после того, как 14-летняя девочка рассказала, что нашла в туалете самолета прикрепленный скотчем к крышке унитаза телефон, с помощью которого мужчина пытался заснять действия девочки в личном пространстве.

Сообщается, что неприятная ситуация произошла 2 сентября на рейсе American Airlines из Шарлотты в Бостон. Девушка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что была в самолете с родителями и захотела в туалет. Один из бортпроводников сказал девушке, что она может воспользоваться туалетом в первом классе, и она направилась туда в сопровождении члена экипажа.

Подросток добавила, что прежде чем она зашла в туалет, стюард попросил возможности самому воспользоваться туалетной комнатой, сказав, что ему нужно вымыть руки. Примерно через минуту мужчина вышел из туалета и сообщил девушке, что крышка унитаза сломана, но ей не стоит об этом беспокоиться.

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