Смертная казнь или новая жизнь: история рискованного побега из КНДР по морю

После успешного побега Киму и всем остальным членам его семьи сначала пришлось пройти тщательную проверку в разведслужбе Южной Кореи, которая должна была убедиться, что они не являются северокорейскими шпионами.

Затем их подробно познакомили с жизнью на Юге в специальном центре для переселенцев. Несмотря на то, что географически их прежний и нынешний дом очень близки, они с тем же успехом могли находиться на разных планетах. И часто беглецам бывает очень непросто приспособиться к новым условиям жизни.

Панорама Сеула. Фото: Getty Images

В октябре семья Кима перебралась в новую квартиру, как раз когда его жена родила ребенка. Он говорит, что она здорова, но приспособиться к новой жизни ей трудно. Однако тяжелее всего приходится его матери. Никто из его семьи раньше не ездил на метро, и его мать постоянно теряется. Каждая ошибка все больше и больше подрывает ее уверенность в себе. «Сейчас она уже жалеет, что согласилась на побег», - признается он.

Впрочем, сам Ким, который и до переезда был неплохо знаком с культурой Южной Кореи, говорит, что адаптируется легко. «Мир, который я себе представлял, и тот мир, в котором я сейчас физически нахожусь, оказались очень похожи», - сказал он.

Пока мы разговаривали, он с любопытством взял со стола мой футляр для AirPods и повертел его в руке.

Тогда я его открыла, и он увидел беспроводные наушники, но все равно явно не понимал, что это такое. И только когда я вставила их в уши, он сообразил, что это такое, и рассмеялся.

Впереди его ждет еще немало подобных сюрпризов и проблем, которые ему еще предстоит решить. Потому что пока что он все еще находится в самом начале пути в другую жизнь.