В последнем виде программы чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Румынии, комбинированной эстафете 4x50 метров, сборная Эстонии заняла в финальном заплыве шестое место. За сборную Эстонии выступали Ральф Трибунцов, Энели Ефимова, Даниэль Зайцев и Алекса Голд.
Результат эстонского квартета - 1.38,94. Это новый рекорд Эстонии. Чемпионами стали итальянцы с результатом 1.36,58. Серебро у Франции, проигравшей чемпионом 0,56 секунды, третьими стали уступившие итальянцам 1,28 секунды нидерландские пловцы.