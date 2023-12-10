В последнем виде программы чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Румынии, комбинированной эстафете 4x50 метров, сборная Эстонии заняла в финальном заплыве шестое место. За сборную Эстонии выступали Ральф Трибунцов, Энели Ефимова, Даниэль Зайцев и Алекса Голд.