Лучшим футболистом Эстонии признан Карол Метс

Лучшим футболистом Эстонии 2023 года был признан защитник клуба второй немецкой бундеслиги «Санкт-Паули» (Гамбург) Карол Метс. В ходе голосования он получил 212 очков, при этом 68 человек поставили защитника сборной Эстонии в своих анкетах на первое место. Второй результат оказался у защитника Йоонаса Тамма (48 очков), на третьем месте - полузащитник Маркус Поом (42 очка).