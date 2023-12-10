Лучшим футболистом Эстонии признан Карол Метс

В воскресенье в таллиннском концертном зале «Эстония» состоялось гала-мероприятие Эстонского футбольного союза, на котором были вручены награды лучшим игрокам и тренерам.
Лучшим футболистом Эстонии 2023 года был признан защитник клуба второй немецкой бундеслиги «Санкт-Паули» (Гамбург) Карол Метс. В ходе голосования он получил 212 очков, при этом 68 человек поставили защитника сборной Эстонии в своих анкетах на первое место. Второй результат оказался у защитника Йоонаса Тамма (48 очков), на третьем месте - полузащитник Маркус Поом (42 очка).
Лучшей футболисткой Эстонии 2023 года признана Лизетт Таммик, нападающая таллиннской «Флоры».
Лучшим молодым игроком в мужской категории был признан защитник швейцарского «Грасхоппера» Максим Паскочий, а в женской категории лауреаткой приза лучшему молодому игроку оказалась нападающая тартуской «Таммеки» Лийз Мерисалу.
Лучшим футболистом эстонской премьер-лиги признан хавбек таллиннской «Флоры» Константин Васильев. В женской премьер-лиге такого титула удостоена опять-таки Лизетт Таммик.
Лучшими футбольными тренерами года признаны Айвар Аннисте и Даниэль Мейел, сенсационно приведшие таллиннский «Калев» к бронзовым медалям чемпионата Эстонии в мужской премьер-лиге. Это достижение позволит «Калеву» впервые в истории сыграть в еврокубках.