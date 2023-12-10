«Денег нет». Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины и обещал стране шоковую терапию

В воскресенье утром Милей был приведен к присяге в здании Национального конгресса, и уходящий президент Альберто Фернандес возложил на него президентскую ленту через плечо. Некоторые из собравшихся законодателей скандировали слово «Свобода!».

Во время предвыборной кампании Милей обещал очистить политический истеблишмент от коррупции, ликвидировать Центральный банк, который он обвинял в печатании денег и разжигании инфляции, и заменить быстро обесценивающееся песо долларом США.

Однако во время инаугурационной речи Милей заявил, что страну ждут жесткие меры экономии.

«К сожалению, я должен вам снова сказать: денег нет. Главное заключается в том, что у мер экономии нет альтернативы и нет альтернативы шоковой терапии, - сказал он. - Мы знаем, что в короткой перспективе ситуация ухудшится. Но потом мы увидим плоды наших усилий».

Площадь с толпой. Фото: Reuters

53-летнего звезду тиктока, музыканта, экономиста и телеведущего с взъерошенными волосами и густыми бакенбардами, сравнивали с бывшими президентами США и Бразилии - Дональдом Трампом и Жаиром Болсонару соответственно. Такую репутацию он заслужил своим резким стилем и противоречивыми высказываниями.

Однако во время недавнего визита в США Милей встретился не с Трампом, а отобедал с другим экс-президентом - Биллом Клинтоном, после чего встретился с одним из помощников Джо Байдена по вопросам безопасности.