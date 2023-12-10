«Зависит от контекста». Глава университета в США, отказавшаяся осудить призывы к геноциду евреев, покинула свой пост. Как развивался скандал

Слушания длились около пяти часов, на протяжении которых член Палаты представителей от Республиканской партии Элиза Стефаник, близкая соратница бывшего президента США Дональда Трампа, несколько раз спрашивала у ректоров, согласны ли те, что использование таких лозунгов как «От реки до моря» и призывов к «интифаде» следует рассматривать как призывы к геноциду против еврейского народа. Ректоры не соглашались, что это одно и то же.

В конце заседания Стефаник задала вопрос более конкретно. «Нарушают ли призывы к геноциду евреев кодекс поведения [вашего университета] или его правила, касающиеся травли и харасмента? Да или нет?» - спросила она, явно выходя из терпения.

Ответ Мэгилл прозвучал так: «Если слова перерастают в действия, это может быть [рассмотрено как] травля. Это решение, зависящее от контекста».

Глава Гарвардского университета Клодин Гей на тот же вопрос ответила: «Могут [нарушать], в зависимости от контекста (…) Если они направлены против конкретного человека».

Когда все трое руководительниц отказались однозначно ответить «да», видеозапись этого вопроса Стефаник разлетелась по интернету (только на странице самой конгрессвуман у этого видео более 15 млн просмотров), вызвав шквал негодования среди общественности, экспертов и политиков с обеих сторон политического спектра США.