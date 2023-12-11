Эксперт рассказал, когда произойдет существенное снижение Euribor

Если еще два месяца назад 12-месячный Euribor был в среднем выше, чем более краткосрочные ставки, то теперь тенденция к снижению 12-месячного Euribor потянула за собой и важный для эстонцев 6-месячный Euribor, пишет dv.ee.
В конце октября произошел первый значительный сдвиг между ставками Euribor – тогда 12-месячный Euribor упал ниже 6-месячного Euribor и сильно приблизился к уровню 3-месячного Euribor. Исторически общеевропейские межбанковские процентные ставки с более длительным сроком действия были выше, чем краткосрочные.
Финансовый директор и член правления Coop Pank Пааво Труу на прошлой неделе заявил, что если ЕЦБ начнет снижать базовые процентные ставки, то упадет и Euribor: «Судя по будущим сделкам финансовых рынков, можно сказать, что ожидается падение до 3,0-3,5 процента. Это – облегчение для всех, чьи кредиты привязаны к Euribor».
Читайте подробнее на dv.ee.