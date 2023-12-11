Эстония потратит миллион евро на рекламу программы э-резиденства

Сумма госзакупки составляет один миллион евро, и она разделена на три года.

В случае закупок как в Германии, так и в Испании целью является реклама электронного резиденства в этих странах. Условия конкурса также включает вовлечение основных целевых групп, в том числе и через социальные медиа.

По словам Лийны Вахтрас, генерального директора программы э-резидентства, Испания и Германия были выбраны в качестве целевых стран из-за того, что в настоящее время эта услуга должна привлечь там много клиентов.