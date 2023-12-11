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Эстония потратит миллион евро на рекламу программы э-резиденства

rus.postimees.ee
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Э-резидентство.
Э-резидентство. Фото: INTS KALNINS/REUTERS

Фонд предпринимательства и инноваций (EISA) объявил маркетинговый тендер для э-резиденства в Испании и Германии, пишет Rus.ERR.

Сумма госзакупки составляет один миллион евро, и она разделена на три года.

В случае закупок как в Германии, так и в Испании целью является реклама электронного резиденства в этих странах. Условия конкурса также включает вовлечение основных целевых групп, в том числе и через социальные медиа.

По словам Лийны Вахтрас, генерального директора программы э-резидентства, Испания и Германия были выбраны в качестве целевых стран из-за того, что в настоящее время эта услуга должна привлечь там много клиентов.

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