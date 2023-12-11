Черная метка ⟩ Проверьте почтовый ящик: более 600 водителей в Эстонии получат от полиции важное послание

Черные рождественские открытки предназначены для тех 613 человек, которые в течение года совершили не менее четырех правонарушений, связанных с дорожным движением. Из них 71 человек получит открытку уже во второй, а 17 – в третий раз подряд. Среди получателей черных открыток 24 женщины.

По словам подполковника полиции Сирле Лойго, складывается впечатление, что получатели черных открыток делают все возможное, чтобы оказаться в новостях в роли того, кто спровоцировал трагическую аварию.

Черная рождественская открытка. Фото: PPA

«Их поведение на дорогах беспечно и опасно», - добавила она, и пояснила, что чаще всего эти нарушители превышают скорость, водят технически неисправный транспорт, игнорируют красный сигнал светофора и садятся за руль в нетрезвом виде.

Самым серьезным дорожным хулиганом в этом году стал 22-летний молодой человек из Йыгевамаа, который 13 раз попался полиции в связи с превышением скорости и другими мелкими нарушениями. Все назначенные ему штрафы до сих пор не оплачены. Еще печальнее то, что в прошлом году этот же молодой человек уже получил свое черную открытку и был в первой тройке среди всех нарушителей. Лидер прошлого года тоже в этом году получит черную открытку от полиции, но, к счастью, с куда меньшим числом нарушений, чем это было год назад.