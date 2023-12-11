Надежда на Олимпиаду осталась: наши фехтовальщицы выиграли этап Кубка мира

Выйти в важное соревнование спортсменки смогли благодаря победам над Польшей, Гонконгом, а также сохраняющей первенство в мировой рейтинговой таблице Южной Кореей. Благодаря этому надежда попасть на Олимпиаду в Париже сохранилась; в следующем году спортсменок ожидают еще два отборочных соревнования.

Эстония заработала 64 балла в мировом рейтинге и значительно улучшила шансы на попадание на Олимпийские игры в Париже. Но нам нужно продолжать борьбу: необходимо как минимум еще одно место в финале и еще один хороший результат. В следующем году решающие этапы Кубка мира пройдут в Барселоне и Нанкине (Китай).

Квалификационный олимпийский рейтинг выглядит так: 1. Южная Корея 284 балла, 2. Польша 262, 3. Франция 248, 4. Италия 244, 5. Украина 228, 6. США 213, 7. Эстония 193, 8. Гонконг 190, 9. Швейцария. 181, 10. Венгрия 177.

В Париж отправятся четыре лучших команды на основании рейтинговой таблицы, а также четыре лучшие сборные четырех континентов, которыми на данный момент являются Украина, США, Гонконг и Египет, занявший 15-е место. Таким образом, Эстония на данный момент находится в 35 очках от олимпийского места – разница, которая есть с Украиной.

Подробнее о распределении мест на Олимпийские игры можно узнать здесь.