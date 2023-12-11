Единственные в регионе камеры контроля скорости, установленные в Мааритса в Пыльваском уезде, за первый месяц зафиксировали около 700 нарушений. Самый большой штраф составил 185 евро.
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Внушительные штрафы ⟩ Новая камера контроля скорости зафиксировала огромное количество нарушений
Полиция: превышение скорости стало социальной нормой
Две камеры контроля скорости на шоссе Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа в деревне Мааритса в волости Канепи, которые начали работать в начале ноября, за первый месяц зафиксировали 694 нарушения. По данным Лыунаской префектуры, на направлении Выру – Тарту было зарегистрировано 395 нарушений, а на направлении Тарту – Выру – 299.