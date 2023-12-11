Внушительные штрафы ⟩ Новая камера контроля скорости зафиксировала огромное количество нарушений

Две камеры контроля скорости на шоссе Таллинн – Тарту – Выру – Лухамаа в деревне Мааритса в волости Канепи, которые начали работать в начале ноября, за первый месяц зафиксировали 694 нарушения. По данным Лыунаской префектуры, на направлении Выру – Тарту было зарегистрировано 395 нарушений, а на направлении Тарту – Выру – 299.

Максимально разрешенная скорость на дороге, проходящей через небольшую деревню, была снижена до 50 километров в час. В ноябре на направлении Тарту – Выру один нарушитель разогнался до 86 км/ч, то есть превысил максимально разрешенную скорость на 36 км/ч, а штраф за такое превышение составил 185 евро. На маршруте Выру – Тарту водитель превысил скорость на 32 км/ч, а размер штрафа составил 165 евро.