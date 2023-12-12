В эпоху экономической турбулентности все большего внимания заслуживают альтернативные формы материальных вложений. Это комиксы, винтажная техника Apple, монеты из драгоценных металлов. Инвестор, эксперт в области финансов и технологий Эдуард Поляков пишет, что когда мы слышим слово «инвестиции», то в голове сразу же возникают мысли об акциях и облигациях, но есть и другие, очень неожиданные проекты и вещи, которые растут в цене, и на них можно неплохо заработать.
МНЕНИЕ ⟩ Будущее за альтернативными инвестициями: возможны вложения в комиксы и технологический антиквариат
На фоне глобальных вызовов, таких как коронавирус и военные конфликты, мир сталкивается с серьезными экономическими и финансовыми переменами. Борьба с последствиями пандемии привела к масштабной эмиссии денег в США и Европе, что, в свою очередь, вызвало повышение ставок всех центральных банков и рост инфляции даже в странах, казалось бы, далеких от геополитических потрясений.
Сейчас становится все сложнее заработать на рынке акций. Необходимо проводить более глубокий анализ и выбирать акции секторов, которые будут на пике в ближайшее время. Например, мне представляется очень перспективным урановый сектор. Хотя сейчас в главном тренде все, что связано с искусственным интеллектом, но в целом выбор огромен.
В преддверии новой финансовой реальности, инвесторам приходится переосмысливать свои стратегии. Стандартная тактика «купил и держи» уже не работает.
Все большее внимание инвесторов привлекают альтернативные формы вложений, такие как недвижимость, драгоценные металлы, акции компаний на развивающихся рынках, а также уникальные активы.
Монеты, комиксы и винтажные продукты Apple - необычные и доступные каждому формы инвестиций. Об этих активах и пойдет речь далее.
Комиксы
На Западе инвестиции в комиксы бурно набирают популярность. Америка и Европа активно продают и покупают комиксы на первичном и вторичном рынках. Комиксы имеют огромный потенциал роста в цене. Мы часто можем наблюдать, как тот или иной выпуск сразу после анонса нового сериала или фильма большой двойки (Marvel и DC) с 5-10 долларов может взлететь до 100, а иногда и до 200, и даже выше. А это рост в сотни и даже тысячи процентов.
Для лучшего понимания: есть отдельные компании, например, CGC, которые проверяют комиксы на оригинальность, присваивают определенный грейд (рейтинг редкости), запаивают экземпляры, которые прошли проверку, в пленку, вешают специальный маркер в виде наклейки.
Все мы знаем такие популярные серии как DC, Marvel, «Микки Маус», «Том и Джерри» или «Утиные истории». В качестве примера возможной ценности: первый комикс про «Супермена» был продан за полтора миллиона долларов. Общие же цены варьируются в зависимости от разных факторов, например, особо ценны выпуски, где какой-то персонаж появился впервые, или же часть с ключевой развязкой в сюжете. Также в почете экземпляры с автографами от иллюстраторов, либо авторов.
Комиксы являются предметами коллекционирования и инвестиций, которые дорожают каждый год и могут стоить от тысячи долларов и больше за один переплет. Собрание комиксов про «Рика и Морти» после выхода мультсериала стало достигать в цене 5000 долларов.
В этом вопросе очень важно понимать аспект психологии, а именно - отношение людей к той или иной вещи. Можно провести аналогию с игрушками из детства, когда нам был очень важен обычный плюшевый медведь, не имевший для остальных людей никакой ценности.
Комиксы - это хобби с реальной возможностью заработать деньги. Конечно, нужно вникнуть и разобраться, но это более чем интересно, а главное - доступно каждому.
Винтажная техника Apple
На сегодняшний день мы переживаем эру гаджетов, когда традиционные печатные книги уступают место устройствам Apple с его культовыми продуктами, iPhone, iPad и iPod стали неотъемлемой частью нашей жизни. Все эти продукты были прорывными и революционными, каждый в своей нише. Эти устройства высоко оцениваются коллекционерами, и вложения в них могут принести высокую доходность.
В прошлом году на аукционе был продан первый iPhone 2G в запечатанной упаковке за 150 000 долларов. Такие устройства постоянно дорожают, особенно если они остаются в оригинальной упаковке. Распакованные, но не активированные устройства также ценятся коллекционерами, предоставляя возможность для инвестиций.
В нынешней цифровой эпохе они становятся своего рода новым видом антиквариата, который привлекает внимание инвесторов своей доходностью, превышающей средние показатели, такие как индексы Dow Jones и S&P 500. Отмечается рост стоимости в пределах 20-40% в зависимости от года, что делает эти устройства привлекательными активами для инвестиций. Есть все основания думать, что за этим будущее, потому что мы вступили в цифровую эру, и эти гаджеты стали объектом коллекционирования и, следовательно, активом для инвестиций.
Монеты из драгоценных металлов
Ещё один источник инвестиций - коллекционные монеты. Это монеты из драгоценных металлов, которые часто связаны с памятными событиями или конкретной тематикой, такой как серия «Гарри Поттера» или английские «Звери Королевы».
Новая серия «Звери Тюдоров» также популярна.
Монеты пользуются любовью коллекционеров не только в Европе, но и в США.
Монеты с ограниченным тиражом, особенно тематические, обычно растут в цене со временем.
Как правило, можно самостоятельно проанализировать, какие тематики сейчас в мире самые популярные.
Например, «Гарри Поттера» знают и любят множество детей и взрослых по всему миру.
Также есть люди, которые собирают монеты с изображением кораблей или с оформлением на тему космоса.
Некоторые монеты являются инвестиционными и их знают во всем мире, это австралийский кенгуру, американский орел, австрийский филармоникер, и дело не только в сохранении стоимости металла, но и в нумизматической ценности.
Например, монеты с изображением «Зверей королевы» уже гораздо дороже, чем собственно драгоценный металл, содержащийся в них.
От драгоценных монет до вложений в технологический антиквариат, вроде устройств Apple, альтернативные инвестиции предоставляют прекрасные возможности. На различных видах таких нестандартных вложений можно хорошо заработать, а также получить удовольствие от обладания этими редкими вещами.