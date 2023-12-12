МНЕНИЕ ⟩ Будущее за альтернативными инвестициями: возможны вложения в комиксы и технологический антиквариат

Для лучшего понимания: есть отдельные компании, например, CGC, которые проверяют комиксы на оригинальность, присваивают определенный грейд (рейтинг редкости), запаивают экземпляры, которые прошли проверку, в пленку, вешают специальный маркер в виде наклейки.

Все мы знаем такие популярные серии как DC, Marvel, «Микки Маус», «Том и Джерри» или «Утиные истории». В качестве примера возможной ценности: первый комикс про «Супермена» был продан за полтора миллиона долларов. Общие же цены варьируются в зависимости от разных факторов, например, особо ценны выпуски, где какой-то персонаж появился впервые, или же часть с ключевой развязкой в сюжете. Также в почете экземпляры с автографами от иллюстраторов, либо авторов.

Комиксы являются предметами коллекционирования и инвестиций, которые дорожают каждый год и могут стоить от тысячи долларов и больше за один переплет. Собрание комиксов про «Рика и Морти» после выхода мультсериала стало достигать в цене 5000 долларов.

В этом вопросе очень важно понимать аспект психологии, а именно - отношение людей к той или иной вещи. Можно провести аналогию с игрушками из детства, когда нам был очень важен обычный плюшевый медведь, не имевший для остальных людей никакой ценности.

Комиксы - это хобби с реальной возможностью заработать деньги. Конечно, нужно вникнуть и разобраться, но это более чем интересно, а главное - доступно каждому.

Винтажная техника Apple