Репортаж из Нарвы ⟩ Мировой уровень не нужен, пусть все разъезжаются, - с местными талантами город говорит пока так

Салон, как в Париже

В настоящий момент под руководством художника Кузи Зверева (Владислав Кузнецов) готовится годовая выставка объединения Вестервалли, которая откроется в Художественной галерее 16 декабря и будет открыта до марта 2024 года. С весны 2024 года музей предложит объединению Вестервалли формат художественного салона – площадку для выставки-продажи, чтобы у посетителей галереи была возможность не только смотреть, но и приобретать работы нарвских художников. А в том зале, где в последнее время проходили выставки Вестервалли, музей планирует к лету следующего года открыть выставку, посвященную классике художественного собрания Нарвского музея. Это искусство XVIII – начала XX вв, произведения и предметы из собрания Лаврецовых, не вошедшии в постоянную экспозицию, открытую в галерее летом 2021 года. Музей всегда предлагал объединению «Вестервалли» свою площадку бесплатно, а в последние годы поддерживал его на проектной основе. В настоящий момент перед музеем стоит задача показать то, что много лет находилось в фондах, или то, что было принято в последние 10 лет, но еще не экспонировались. Надеемся также, что и художественный салон придется по душе не только нарвитянам, но и гостям города.