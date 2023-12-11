Лучница Лизелль Яэтма завоевала на соревнованиях Berlin Open 2023 серебряную медаль

С 8 по 10 декабря в Берлине прошли соревнования по стрельбе из лука в закрытых помещениях Berlin Open 2023, в которых в том числе приняли участие эстонские блок-лучники Лизелль Яэтма, Марис Тетсманн и Робин Яэтма, а также спортивный лучник Прийт Танвел.
Сборная лучников Эстонии вновь показала очень хороший результат - в квалификации Робин Яэтма занял третье место среди 75 мужчин, Лизелль Яэтма - второе место, а Марис Тетсманн - 10-е место среди 42 женщин. Прийт Танвел занял 33-е место среди 162 стрелков в классе соревнований по спортивному луку, что на этот раз исключило его из дуэлей, но для большого соревнования это тоже очень хороший результат.
Berlin Open оказался удачным для эстонцев – Лизелль Яэтма завоевала серебряную медаль, Робин Яэтма завершил соревнования на 4-м месте, а Марис Тетсманн разместилась на 6-м месте.