Лучница Лизелль Яэтма завоевала на соревнованиях Berlin Open 2023 серебряную медаль

Сборная лучников Эстонии вновь показала очень хороший результат - в квалификации Робин Яэтма занял третье место среди 75 мужчин, Лизелль Яэтма - второе место, а Марис Тетсманн - 10-е место среди 42 женщин. Прийт Танвел занял 33-е место среди 162 стрелков в классе соревнований по спортивному луку, что на этот раз исключило его из дуэлей, но для большого соревнования это тоже очень хороший результат.