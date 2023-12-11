Экспорт Эстонии сокращается пугающими темпами

По данным Департамента статистики, в октябре товаров было экспортировано на 1,5 миллиарда евро и импортировано на 1,8 миллиарда евро. В сравнении с тем же месяцем 2022 года экспорт товаров сократился в текущих ценах на 21% и импорт — на 17%. Дефицит товарообмена в октябре составил 307 миллионов евро, что на 24 миллиона евро больше, чем годом ранее.
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в прошлом году произошел быстрый рост цен, что существенно повлияло на повышение стоимости товарооборота и создало более высокую сравнительную базу. В этом году сокращение товарообмена продолжилось также в октябре, когда цены на экспортную продукцию снизились по сравнению с прошлым годом на 2,4%. «В последние месяцы экспорт оставался на том же уровне и в августе, сентябре и октябре составлял до 1,5 миллиарда евро в месяц», — добавила Леппметс.
Из товаров в октябре более всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта Эстонии), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также транспортные средства (11%). Более всего, а именно на 158 миллионов евро, сократился экспорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также древесины и изделий из древесины, соответственно на 80 и 55 миллионов евро. Увеличился лишь экспорт из Эстонии транспортных средств, а также металла и изделий из металла (соответственно на 29 и 12 миллионов евро).
Доля товаров эстонского производства в экспорте по сравнению с прошлым годом в октябре уменьшилась на 23%. Кроме того, на один процентный пункт за год уменьшилась и доля товаров эстонского производства, в октябре этого года она составила 64% от общего объема экспорта Эстонии.
Основным партнером Эстонии по экспорту в октябре была Финляндия (16% от общего объема экспорта Эстонии), далее следовали Латвия (11%), Швеция и Литва (по 9%). В Финляндию больше всего ввозили электрооборудование, в т. ч. статические преобразователи, в Латвию — минеральную продукцию, в т. ч. электроэнергию, в Швецию — электрооборудование, в т. ч. коммуникационное оборудование, и в Литву — транспортные средства, в т. ч. легковые автомобили. По сравнению с октябрем прошлого года более всего сократился экспорт товаров в Латвию (на 82 миллиона евро), Нидерланды (на 59 миллионов евро) и Соединенные Штаты Америки (на 58 миллионов евро). В Латвию меньше, чем в прошлом году, было экспортировано минеральной продукции, в т. ч. электроэнергии, в Нидерланды — минеральной продукции, в т. ч. топливного масла, и в Соединенные Штаты Америки — электрооборудования, в т. ч. коммуникационного оборудования. Более всего, а именно на 25 миллионов, вырос экспорт товаров в Сингапур, куда больше, чем в прошлом году, ввозилось минеральной продукции, в т. ч. сланцевого масла.
В октябре из товаров больше всего импортировали транспортные средства и электрооборудование (по 13% от общего объема импорта Эстонии), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%). Более всего, а именно на 239 миллионов евро, сократился импорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение импорта механических машин и электрооборудования, соответственно на 45 и 39 миллионов евро. Вырос лишь импорт в Эстонию транспортных средств (на 32 миллиона евро), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 13 миллионов евро).
В октябре среди партнеров по импорту первое место для Эстонии занимала Финляндия (16% от общего объема импорта Эстонии), далее следовали Германия (12%), а также Литва и Латвия (по 11%). Из Финляндии в октябре более всего импортировали минеральную продукцию, в т. ч. электроэнергию, из Германии — транспортные средства, в т. ч. легковые автомобили, из Литвы — минеральную продукцию, в т. ч. газойли, и из Латвии — минеральную продукцию, в т. ч. природный газ. В октябре более всего сократился импорт товаров из Латвии (на 63 миллиона евро), России (на 57 миллионов евро) и Финляндии (на 50 миллионов евро). Из упомянутых стран ввозилось меньше минеральной продукции, чем в прошлом году: из Латвии — природного газа, из России — газойлей и из Финляндии — электроэнергии.
Эстонский товарообмен по месяцам, 2022–2023
Месяц
Экспорт, млн евро
Импорт, млн евро
Баланс, млн евро
2022
2023
изменение, %
2022
2023
изменение, %
2022
2023
ВСЕГО
17 860
15 147
-15
20 723
17 632
-15
-2 862
-2 485
Январь
1 637
1 493
-9
1 782
1 657
-7
-145
-164
Февраль
1 509
1 526
1
1 770
1 643
-7
-261
-117
Март
1 985
1 706
-14
2 171
1 916
-12
-186
-210
Апрель
1 601
1 500
-6
2 136
1 749
-18
-536
-249
Май
1 929
1 645
-15
2 229
1 970
-12
-301
-325
Июнь
1 838
1 597
-13
2 144
1 856
-13
-306
-259
Июль
1 698
1 266
-25
2 049
1 641
-20
-351
-375
Август
1 890
1 482
-22
2 190
1 768
-19
-300
-286
Сентябрь
1 931
1 475
-24
2 125
1 670
-21
-194
-195
Октябрь
1 843
1 457
-21
2 126
1 764
-17
-283
-307
Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, октябрь 2023
Страна назначения, объединение государств
Экспорт, млн евро
Доля, %
Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
Страна-отправитель, объединение государств
Импорт, млн евро
Доля, %
Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
ВСЕГО
1 457
100
-21
ВСЕГО
1 764
100
-17
EС-27
1 080
74
-16
EС-27
1 533
87
-12
Еврозона-20 стран
807
55
-18
20 стран Еврозоны
1 166
66
-14
Страны, не входящие в ЕС
377
26
-31
Страны, не входящие в ЕС
231
13
-40
1. Финляндия
236
16
-15
1. Финляндия
279
16
-15
2. Латвия
166
11
-33
2. Германия
210
12
-4
3. Швеция
135
9
-17
3. Литва
201
11
-10
4. Литва
132
9
15
4. Латвия
191
11
-25
5. Германия
113
8
16
5. Швеция
142
8
-5
6. Польша
54
4
-3
6. Польша
134
8
-10
7. Норвегия
48
3
-24
7. Нидерланды
100
6
-11
8. Нидерланды
46
3
-56
8. Китай
58
3
-29
9. Дания
39
3
-31
9. Италия
53
3
-3
10. Россия
36
2
-51
10. Чехия
40
2
30
Экспорт и импорт по категориям товаров, октябрь 2023
Раздел (группа) товаров согласно комбинированной номенклатуре (KN)
Экспорт
Импорт
Баланс
млн евро
доля,
%
динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
млн евро
доля, %
динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
млн евро
ВСЕГО
1 457
100
-21
1 764
100
-17
-307
Сельскохозяйственная продукция и продукты питания (I–IV)
170
12
-32
217
12
6
-47
Минеральная продукция (V)
101
7
-61
198
11
-55
-98
Сырье и продукция химической промышленности (VI)
74
5
-17
157
9
-10
-83
Резиновые и пластмассовые изделия (VII)
48
3
-11
89
5
-14
-42
Древесина и изделия из древесины (IX)
145
10
-28
52
3
-21
94
Бумага и изделия из бумаги (X)
32
2
-17
30
2
-6
2
Текстиль и изделия из текстиля (XI)
36
2
-16
68
4
-13
-32
Металл и изделия из металла (XV)
137
9
10
161
9
-8
-24
Машины и механическое оборудование (84)
131
9
-22
166
9
-21
-35
Электрооборудование (85)
218
15
-12
224
13
-15
-6
Транспортные средства (XVII)
153
11
23
227
13
16
-74
Оптические, измерительные и точные приборы (XVIII)
52
4
-2
40
2
-13
12
Различные промышленные изделия (XX)
102
7
-19
49
3
-11
53
Прочее
57
4
-14
85
5
0
-27