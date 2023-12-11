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Экспорт Эстонии сокращается пугающими темпами

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Экспорт древесины и изделий из древесины сократился на 55 млн евро.
Экспорт древесины и изделий из древесины сократился на 55 млн евро. Фото: Margus Ansu

По данным Департамента статистики, в октябре товаров было экспортировано на 1,5 миллиарда евро и импортировано на 1,8 миллиарда евро. В сравнении с тем же месяцем 2022 года экспорт товаров сократился в текущих ценах на 21% и импорт — на 17%. Дефицит товарообмена в октябре составил 307 миллионов евро, что на 24 миллиона евро больше, чем годом ранее.

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в прошлом году произошел быстрый рост цен, что существенно повлияло на повышение стоимости товарооборота и создало более высокую сравнительную базу. В этом году сокращение товарообмена продолжилось также в октябре, когда цены на экспортную продукцию снизились по сравнению с прошлым годом на 2,4%. «В последние месяцы экспорт оставался на том же уровне и в августе, сентябре и октябре составлял до 1,5 миллиарда евро в месяц», — добавила Леппметс.

Из товаров в октябре более всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта Эстонии), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), а также транспортные средства (11%). Более всего, а именно на 158 миллионов евро, сократился экспорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также древесины и изделий из древесины, соответственно на 80 и 55 миллионов евро. Увеличился лишь экспорт из Эстонии транспортных средств, а также металла и изделий из металла (соответственно на 29 и 12 миллионов евро).

Доля товаров эстонского производства в экспорте по сравнению с прошлым годом в октябре уменьшилась на 23%. Кроме того, на один процентный пункт за год уменьшилась и доля товаров эстонского производства, в октябре этого года она составила 64% от общего объема экспорта Эстонии.

Основным партнером Эстонии по экспорту в октябре была Финляндия (16% от общего объема экспорта Эстонии), далее следовали Латвия (11%), Швеция и Литва (по 9%). В Финляндию больше всего ввозили электрооборудование, в т. ч. статические преобразователи, в Латвию — минеральную продукцию, в т. ч. электроэнергию, в Швецию — электрооборудование, в т. ч. коммуникационное оборудование, и в Литву — транспортные средства, в т. ч. легковые автомобили. По сравнению с октябрем прошлого года более всего сократился экспорт товаров в Латвию (на 82 миллиона евро), Нидерланды (на 59 миллионов евро) и Соединенные Штаты Америки (на 58 миллионов евро). В Латвию меньше, чем в прошлом году, было экспортировано минеральной продукции, в т. ч. электроэнергии, в Нидерланды — минеральной продукции, в т. ч. топливного масла, и в Соединенные Штаты Америки — электрооборудования, в т. ч. коммуникационного оборудования. Более всего, а именно на 25 миллионов, вырос экспорт товаров в Сингапур, куда больше, чем в прошлом году, ввозилось минеральной продукции, в т. ч. сланцевого масла.

В октябре из товаров больше всего импортировали транспортные средства и электрооборудование (по 13% от общего объема импорта Эстонии), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%). Более всего, а именно на 239 миллионов евро, сократился импорт минеральной продукции. Далее следовало сокращение импорта механических машин и электрооборудования, соответственно на 45 и 39 миллионов евро. Вырос лишь импорт в Эстонию транспортных средств (на 32 миллиона евро), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 13 миллионов евро).

В октябре среди партнеров по импорту первое место для Эстонии занимала Финляндия (16% от общего объема импорта Эстонии), далее следовали Германия (12%), а также Литва и Латвия (по 11%). Из Финляндии в октябре более всего импортировали минеральную продукцию, в т. ч. электроэнергию, из Германии — транспортные средства, в т. ч. легковые автомобили, из Литвы — минеральную продукцию, в т. ч. газойли, и из Латвии — минеральную продукцию, в т. ч. природный газ. В октябре более всего сократился импорт товаров из Латвии (на 63 миллиона евро), России (на 57 миллионов евро) и Финляндии (на 50 миллионов евро). Из упомянутых стран ввозилось меньше минеральной продукции, чем в прошлом году: из Латвии — природного газа, из России — газойлей и из Финляндии — электроэнергии.

Эстонский товарообмен по месяцам, 2022–2023

Месяц

Экспорт, млн евро

Импорт, млн евро

Баланс, млн евро

2022

2023

изменение, %

2022

2023

изменение, %

2022

2023

ВСЕГО

17 860

15 147

-15

20 723

17 632

-15

-2 862

-2 485

Январь

1 637

1 493

-9

1 782

1 657

-7

-145

-164

Февраль

1 509

1 526

1

1 770

1 643

-7

-261

-117

Март

1 985

1 706

-14

2 171

1 916

-12

-186

-210

Апрель

1 601

1 500

-6

2 136

1 749

-18

-536

-249

Май

1 929

1 645

-15

2 229

1 970

-12

-301

-325

Июнь

1 838

1 597

-13

2 144

1 856

-13

-306

-259

Июль

1 698

1 266

-25

2 049

1 641

-20

-351

-375

Август

1 890

1 482

-22

2 190

1 768

-19

-300

-286

Сентябрь

1 931

1 475

-24

2 125

1 670

-21

-194

-195

Октябрь

1 843

1 457

-21

2 126

1 764

-17

-283

-307

Основные внешнеторговые партнеры Эстонии, октябрь 2023

Страна назначения, объединение государств

Экспорт, млн евро

Доля, %

Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %

Страна-отправитель, объединение государств

Импорт, млн евро

Доля, %

Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %

ВСЕГО

1 457

100

-21

ВСЕГО

1 764

100

-17

EС-27

1 080

74

-16

EС-27

1 533

87

-12

Еврозона-20 стран

807

55

-18

20 стран Еврозоны

1 166

66

-14

Страны, не входящие в ЕС

377

26

-31

Страны, не входящие в ЕС

231

13

-40

1. Финляндия

236

16

-15

1. Финляндия

279

16

-15

2. Латвия

166

11

-33

2. Германия

210

12

-4

3. Швеция

135

9

-17

3. Литва

201

11

-10

4. Литва

132

9

15

4. Латвия

191

11

-25

5. Германия

113

8

16

5. Швеция

142

8

-5

6. Польша

54

4

-3

6. Польша

134

8

-10

7. Норвегия

48

3

-24

7. Нидерланды

100

6

-11

8. Нидерланды

46

3

-56

8. Китай

58

3

-29

9. Дания

39

3

-31

9. Италия

53

3

-3

10. Россия

36

2

-51

10. Чехия

40

2

30

Экспорт и импорт по категориям товаров, октябрь 2023

Раздел (группа) товаров согласно комбинированной номенклатуре (KN)

Экспорт

Импорт

Баланс

млн евро

доля,

%

динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %

млн евро

доля, %

динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %

млн евро

 

ВСЕГО

1 457

100

-21

1 764

100

-17

-307

Сельскохозяйственная продукция и продукты питания (I–IV)

170

12

-32

217

12

6

-47

Минеральная продукция (V)

101

7

-61

198

11

-55

-98

Сырье и продукция химической промышленности (VI)

74

5

-17

157

9

-10

-83

Резиновые и пластмассовые изделия (VII)

48

3

-11

89

5

-14

-42

Древесина и изделия из древесины (IX)

145

10

-28

52

3

-21

94

Бумага и изделия из бумаги (X)

32

2

-17

30

2

-6

2

Текстиль и изделия из текстиля (XI)

36

2

-16

68

4

-13

-32

Металл и изделия из металла (XV)

137

9

10

161

9

-8

-24

Машины и механическое оборудование (84)

131

9

-22

166

9

-21

-35

Электрооборудование (85)

218

15

-12

224

13

-15

-6

Транспортные средства (XVII)

153

11

23

227

13

16

-74

Оптические, измерительные и точные приборы (XVIII)

52

4

-2

40

2

-13

12

Различные промышленные изделия (XX)

102

7

-19

49

3

-11

53

Прочее

57

4

-14

85

5

0

-27

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