Клиентка, которая в Пярну хотела от торгового центра доехать до дома на такси Bolt, дважды не смогла связаться с водителем и в конце концов была вынуждена попросить мужа ее забрать. Дома выяснилось, что за отмену поездки с нее дважды сняли деньги. Но и этим история не ограничилась.
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Клиентка Bolt возмущена: такси не приехало, деньги сняли дважды, а потом надо мной еще и посмеялись!
«Недавно (23 ноября около 17.00 - прим.ред.) мне с двумя тяжелыми сумками захотелось поехать домой из Port Artur 2 на улицу Весирооси. Я заказала машину перед главным входом в торговый центр и стала ждать, - рассказала Сирье. - Тем временем поступило сообщение, что водитель на месте, но я не смогла найти ни одного автомобиля с заявленным номером. Я прошла и на другую сторону здания и, когда после второго вызова не смогла найти машину, сказала мужу забрать меня».