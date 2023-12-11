Клиентка Bolt возмущена: такси не приехало, деньги сняли дважды, а потом надо мной еще и посмеялись!

«Недавно (23 ноября около 17.00 - прим.ред. ) мне с двумя тяжелыми сумками захотелось поехать домой из Port Artur 2 на улицу Весирооси. Я заказала машину перед главным входом в торговый центр и стала ждать, - рассказала Сирье. - Тем временем поступило сообщение, что водитель на месте, но я не смогла найти ни одного автомобиля с заявленным номером. Я прошла и на другую сторону здания и, когда после второго вызова не смогла найти машину, сказала мужу забрать меня».

«Дома я получил подряд два уведомления об отмене поездки и с моего счета дважды сняли три евро. На следующий день меня ждал новый сюрприз, когда Bolt сообщил: "Спасибо, что ездили с нами, Сирье. Мы надеемся, что вам понравилась поездка". Было добавлено имя водителя Якупа Гениса. Так они поблагодарили и взяли плату за несостоявшуюся поездку. Шесть евро - это не много для такой шутки, подумала я. Спасибо, Якуп! Как звали водителя, который не нашел меня в первый раз, мне узнать не удалось».