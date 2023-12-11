Опасная гора в Таллинне: человек на санках врезался в дерево

Как сообщила пресс-служба Пыхьяского спасательного центра, в субботу, 9 декабря, в 21.03 в столичном районе Нымме на горе Ванака потребовалась помощь спасателей, поскольку там человек на санках врезался в дерево и пострадал.

Скорая помощь не могла добраться до пострадавшего, поэтому ныммеские спасатели поспешили на место и на квадроцикле доставили пострадавшего до машины скорой помощи. Получивший травмы человек был доставлен в больницу.

Отметим, что гора Ванака предлагает катающимся на санках веселье и адреналин, но в то же время там легко могут произойти несчастные случаи. Например, несколько лет назад женщина там получила травму позвоночника во время катания на санках, вскоре на склоне столкнулись два лыжника, а буквально через несколько дней после этого травмы получил еще один человек, катавшийся на санках.