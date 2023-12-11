Видео ⟩ Келли Сильдару спустя почти год после операции впервые вышла на тренировку

«Сегодня тот самый день, когда я вновь встала на лыжи. После операции прошло десять месяцев. Я очень вдохновлена, но и немного переживаю, потому что отвыкла. И я не уверена, умею ли я теперь вообще ездить на лыжах. И вдобавок не знаю, как себя чувствует колено и достаточно ли надежна моя нога. Это то, о чем я беспокоюсь, но в целом я рада», - рассказала Сильдару в опубликованном в Instagram видеоролике.

Затем Келли Сильдару на подъемнике поднялась на гору и начала тренировку.

«Я бы сказала, что чувство такое же, как до операции. Поэтому я это и люблю», - сказала спортсменка.

Келли Сильдару тяжело травмировала колено 27 января, когда готовилась к соревнованиям X-Games. Уже тогда пошли разговоры, что на восстановление ей потребуется минимум девять месяцев. Однако восстановление – вещь индивидуальная и спешка может серьезно осложнить ситуацию.

В конце ноября Сильдару сказала, что только сейчас может приступить к нормальным тренировкам, но не уверена, будет ли вообще в этом сезоне соревноваться.

«С момента, как травмировала колено, не выходила на снег, долго проходила восстановительную терапию. Наконец реабилитировалась настолько, что потихоньку начала вновь выходить на снег. Коленный ортез уже заказан, жду, когда его изготовят и снова начну ездить на лыжах – жду этого с нетерпением.

Все станет ясно именно когда я впервые начну тренировку: как выдержит колено, что будет дальше. Сейчас сложно делать долгосрочные планы, каждый день приносит что-то новое и решения нужно принимать по ходу дела», - рассказала Сильдару в студии ERR и добавила, что главная цель – полностью восстановиться после травмы.