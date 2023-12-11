СМИ: «Милан» хочет вернуть Ибрагимовича, чтобы выкарабкаться из сложного положения

С 2019 года главным тренером «Милана» работал Стефано Пиоли, но спустя 15 туров клуб находился на третьем месте турнирной таблицы, что не удовлетворило руководство клуба. По данным издания La Repubblica, клуб планирует уволить Пиоли и хотя бы на короткий срок заменить того на Ибрагимовича.

На счету «Милана» девять побед в Серии «А», четыре поражения и две ничьи. Четвертое поражение произошло от «Аталанты» со счетом 2:3 на выезде в субботу. Хоть они и третьи в таблице, но проигрывают двум первым клубам - миланскому «Интеру» и «Ювентусу» с девятью и семью очками соответственно.

Кресло под Пиоли, который помог «Милану» выиграть чемпионат в прошлом году, сильно шатается. Ссылаясь на свои источники, La Repubblica сообщила, что после увольнения Пиоли к управлению клубом может быть привлечен дуэт бывших игроков: 37-летний Игнацио Абате и Ибрагимович.

Абате и Ибрагимович вместе играли в «Милане» с 2010 по 2012 год, прежде чем Златан перешел в «Пари Сен-Жермен». Абате завершил игровую карьеру в 2019 году и в настоящее время является тренером молодежной команды «Милана».

С тех пор как этим летом Ибрагимович завершил карьеру, ходили слухи, что он хочет взять на себя руководящую роль в клубе. В эти выходные он высказался на эту тему.

«Я не знаю. Мы поговорим и посмотрим, что произойдет», — сказал Ибрагимович Sky Italia.