Экономист: сценарий повышения Euribor до 5% теперь отложен в долгий ящик

«Если мы сейчас говорим о падении ставки Euribor, то напомню, что сначала она выросла от 0% до 4%. Сейчас мы говорим о падении с 4% до 3,5%, может быть, даже до 3%. Это нас радует, и понятно, что сценарий повышения Euribor до 5% теперь отложен в долгий ящик», – сказал Уускюла в эфире передачи «Terevisioon» в понедельник.