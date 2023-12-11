Экономист: сценарий повышения Euribor до 5% теперь отложен в долгий ящик

По словам главного экономиста банка Luminor Ленно Уускюла, хотя падение общеевропейской межбанковской процентной ставки Euribor, с одной стороны, облегчает ситуацию для многих людей, с другой стороны, оно свидетельствует о том, что в экономике еврозоны дела обстоят плохо, а положение наших экспортеров тяжелое, пишет Rus.ERR.
«Если мы сейчас говорим о падении ставки Euribor, то напомню, что сначала она выросла от 0% до 4%. Сейчас мы говорим о падении с 4% до 3,5%, может быть, даже до 3%. Это нас радует, и понятно, что сценарий повышения Euribor до 5% теперь отложен в долгий ящик», – сказал Уускюла в эфире передачи «Terevisioon» в понедельник.
По словам Уускюла, падение доверия показывает, что экономика еврозоны находится в нисходящей тенденции; экономика Германии, которая в прошлом была локомотивом роста, тоже в упадке.