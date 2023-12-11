Пассажирский поезд сбил человека

В воскресенье, 10 декабря, около девяти часов вечера на железнодорожной станции Килтси в волости Вяйке-Маарья женщину, переходившую через железную дорогу по пешеходному переходу, сбил пассажирский поезд.
На месте происшествия установили, что речь идет о 69-летней женщине. Она получила травмы, медики доставили ее в больницу. Поезд и люди в нем не пострадали.
Поезд, следовавший из Тарту в Таллинн, прибыл на Балтийский вокзал с опозданием почти в час.
За 11 месяцев текущего года на железной дороге произошло 11 ДТП, в которых пять человек получили травмы и три человека погибли. Произошло семь столкновений поезда и автомобиля, в результате которых один человек погиб и трое пострадали. Из тех, кто пересекал железную дорогу пешком, четверо человек попали под поезд, двое из них погибли и двое травмировались.