Пассажирский поезд сбил человека

На месте происшествия установили, что речь идет о 69-летней женщине. Она получила травмы, медики доставили ее в больницу. Поезд и люди в нем не пострадали.

За 11 месяцев текущего года на железной дороге произошло 11 ДТП, в которых пять человек получили травмы и три человека погибли. Произошло семь столкновений поезда и автомобиля, в результате которых один человек погиб и трое пострадали. Из тех, кто пересекал железную дорогу пешком, четверо человек попали под поезд, двое из них погибли и двое травмировались.