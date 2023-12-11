ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия начала новое опасное наступление, которое может прорвать всю линию украинской обороны у Донецка

Ситуация на фронтах

На фронтах количество атак российской армии несколько увеличилось по сравнению с предыдущими двумя днями.

В районе Сватово и Северодонецка активность российских атак несколько возросла в центральной части линии фронта. В результате существенных изменений в дислокации сил не происходит.

У Бахмута активность атак российской армии несколько снизилась, а линия фронта осталась на прежнем месте.

Вчера в Донецкой области российская армия предприняла очень серьезную попытку прорвать оборону украинских сил в районе Авдеевки. Достоверных сообщений об успехе россиян нет. Возможно, россияне немного продвинулись к северо-западу от Авдеевки. В районе населенного пункта Марьинка вчера также было больше атак российской армии, чем обычно. При этом пока прорвать украинскую оборону не удалось.

Россия также начала наступательные операции в самом южном участке сопок в районе Угледара, где две предыдущие кампании закончились для российских войск полным провалом с огромными потерями. Успех российской армии на этом направлении был бы очень опасен для Украины и грозил бы прорывом всей линии украинской обороны в районе Донецка.