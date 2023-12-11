ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия начала новое опасное наступление, которое может прорвать всю линию украинской обороны у Донецка

Администрация Путина опубликовала странное заявление по поводу телефонного разговора, в котором подчеркнула, что Россия всегда осуждала все теракты, но считает важным, чтобы действия Израиля в секторе Газа не приводили к жертвам среди гражданского населения, при этом Россия абсолютно не удовлетворена гуманитарной ситуацией в секторе Газа.
Однако сегодня ночью Израиль нанес крупные авиаудары по сирийской столице, Дамаску, и другим местам в Сирии, что, возможно, объясняет истинную цель этого телефонного звонка с точки зрения Израиля. Однако Путин показал, что его политика на Ближнем Востоке не гибкая, а непоследовательная.
Израильская армия смогла захватить и обеспечить безопасность настолько большой территории в секторе Газа, что она смогла развернуть артиллерию для более эффективной поддержки наступления своих сил в северной части сектора Газа. Бойцы ХАМАС, сдавшиеся израильской армии, заявляют, что их подразделения остались без руководства и снабжения. Некоторые изолированные группы боевиков продолжают сопротивление.
Продолжились ракетные обстрелы северной части Израиля с территории Ливана. Контратаки Израиля становятся все более мощными, и дипломатическое давление Израиля на ливанское правительство также становится все более сильным. Израиль хочет создать впечатление, что если ливанскому правительству не удастся обеспечить мир на северной границе Израиля, Израиль может начать крупную военную операцию на юге Ливана.
На Западном берегу продолжаются ежедневные операции израильской армии по зачистке террииторий, которые неизменно приводят к спорадическим перестрелкам.