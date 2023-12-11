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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Россия начала новое опасное наступление, которое может прорвать всю линию украинской обороны у Донецка

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Израиль смог разместить артиллерию в секторе Газа
  • Боевики ХАМАСа заявляют, что их подразделения остались без руководства и снабжения
  • Вчера одновременно почти в двадцати городах Украины прошли демонстрации

Россия начала наступательные операции в самом южном участке сопок в районе Угледара, где две предыдущие кампании закончились для российских войск полным провалом с огромными потерями. Успех российской армии на этом направлении был бы очень опасен для Украины и грозил бы прорывом всей линии украинской обороны в районе Донецка, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Вчера было подтверждено, что прибытие президента Украины Зеленского на церемонию инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея продолжится визитом в Вашингтон. В последние дни ходили слухи, что администрация Джо Байдена прилагает серьезные усилия для достижения соглашения в Конгрессе по вопросу продолжения помощи Украине. Кажется, что с визитом Зеленского в США удастся немного улучшить общие стратегические коммуникации.

Демонстрации в Украине

Вчера одновременно почти в двадцати городах Украины прошли демонстрации, в которых приняли участие члены семей и родственники украинских военнослужащих, удерживаемых Россией в качестве военнопленных. Целью этих демонстраций было привлечение внимания к судьбе плененных военнослужащих. Напомним, в августе Россия прекратила обмен военнопленными. До того моменты обмены происходили большими группами и с определенной регулярностью.

Россия внятно не прокомментировала это изменение политики, но главным мотивом данного шага можно считать желание положить конец ситуации, когда украинское правительство преподносило освобождение пленных как достижение. Также можно с достаточной уверенностью сказать, что Россия хочет спровоцировать давление со стороны родственников военнопленных на украинское правительство, то есть у России есть надежда, что это один из способов снизить готовность украинского общества продолжать войну.

Вчера Россия провела воздушную атаку на Украину. С территории Крыма в сторону юга Украины было запущено 18 беспилотников. Украинская ПВО уничтожила все цели. Кроме того, в сторону Киева было выпущено восемь баллистических ракет, с ними также справилась украинская ПВО. Падающие обломки ракеты причинили незначительный ущерб.

Ситуация на фронтах

На фронтах количество атак российской армии несколько увеличилось по сравнению с предыдущими двумя днями.

В районе Сватово и Северодонецка активность российских атак несколько возросла в центральной части линии фронта. В результате существенных изменений в дислокации сил не происходит.

У Бахмута активность атак российской армии несколько снизилась, а линия фронта осталась на прежнем месте.

Вчера в Донецкой области российская армия предприняла очень серьезную попытку прорвать оборону украинских сил в районе Авдеевки. Достоверных сообщений об успехе россиян нет. Возможно, россияне немного продвинулись к северо-западу от Авдеевки. В районе населенного пункта Марьинка вчера также было больше атак российской армии, чем обычно. При этом пока прорвать украинскую оборону не удалось.

Россия также начала наступательные операции в самом южном участке сопок в районе Угледара, где две предыдущие кампании закончились для российских войск полным провалом с огромными потерями. Успех российской армии на этом направлении был бы очень опасен для Украины и грозил бы прорывом всей линии украинской обороны в районе Донецка.

На южном фронте обе стороны ведут взаимные атаки в районе города Токмак. Ни одна из сторон не добилась существенного прогресса. Российская армия пытается атаковать украинские плацдармы на восточном берегу Днепра все более крупными подразделениями, но пока это приводит лишь к большим потерям среди россиян.

Повышение активности российской армии под Донецком и атаки бронеколонн на восточном берегу Днепра привели к увеличению потерь российских войск в живой силе примерно на треть. Если в предыдущие дни Россия потеряла менее десяти танков и БМП, то вчера потери были в три раза больше обычных. В социальных сетях достаточно наглядных подтверждений этому.

Ход войны между Израилем и ХАМАС

Вчера стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул заседание военного кабинета, чтобы поговорить с Владимиром Путиным. Сообщается, что разговор длился 50 минут (вероятно, общение происходило через переводчика, и поэтому, скорее всего, само по себе не было слишком продолжительным). Общеизвестно, что премьер-министр Израиля высоко ценил свои личные отношения с Путиным и, по крайней мере, по его мнению, в предыдущие годы ему удавалось договориться с Россией о так называемых красных линиях для Израиля в Сирии, и, в свою очередь, принимать во внимание расчеты России.

Поскольку Россия совершенно напрямую поддержала ХАМАС в нападении на Израиль, а о прямом участии России в нападении ХАМАС 7 октября ходят всевозможные слухи, российский президент уже не является человеком с положительным имиджем в Израиле. Возможно, поэтому канцелярия премьер-министра Израиля распространила пресс-релиз о том, что целью телефонного звонка было выражение недовольства Израиля позицией России в Совбезе ООН относительно происходящего в секторе Газа.

Администрация Путина опубликовала странное заявление по поводу телефонного разговора, в котором подчеркнула, что Россия всегда осуждала все теракты, но считает важным, чтобы действия Израиля в секторе Газа не приводили к жертвам среди гражданского населения, при этом Россия абсолютно не удовлетворена гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

Однако сегодня ночью Израиль нанес крупные авиаудары по сирийской столице, Дамаску, и другим местам в Сирии, что, возможно, объясняет истинную цель этого телефонного звонка с точки зрения Израиля. Однако Путин показал, что его политика на Ближнем Востоке не гибкая, а непоследовательная.

Израильская армия смогла захватить и обеспечить безопасность настолько большой территории в секторе Газа, что она смогла развернуть артиллерию для более эффективной поддержки наступления своих сил в северной части сектора Газа. Бойцы ХАМАС, сдавшиеся израильской армии, заявляют, что их подразделения остались без руководства и снабжения. Некоторые изолированные группы боевиков продолжают сопротивление.

Продолжились ракетные обстрелы северной части Израиля с территории Ливана. Контратаки Израиля становятся все более мощными, и дипломатическое давление Израиля на ливанское правительство также становится все более сильным. Израиль хочет создать впечатление, что если ливанскому правительству не удастся обеспечить мир на северной границе Израиля, Израиль может начать крупную военную операцию на юге Ливана.

На Западном берегу продолжаются ежедневные операции израильской армии по зачистке террииторий, которые неизменно приводят к спорадическим перестрелкам.

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