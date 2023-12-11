Большие перемены на рынке недвижимости Эстонии: новостройки сдаются в аренду целыми домами

Ристо Вяхи говорит, что квартиры в новостройках практически не продаются, поскольку застройщики не желают уступать в цене, а люди больше не согласны покупать по старым ценам.

«Застройщики сейчас способны сами выплачивать свои кредиты, и, чтобы обеспечить себе на время денежные потоки, готовы скорее сдавать квартиры в аренду. В результате бывает, что где-то в одном месте на рынок аренды выставляется сразу 50 квартир, и это оказывает влияние на весь район», – сказал Вяхи.

Он отметил, что в Таллинне количество предложений на рынке аренды ощутимо увеличилось. «Когда в одном доме или районе разом на рынок выставляются десятки квартир, места для торга становится значительно больше, - утверждает Вяхи. - Цены на аренду демонстрируют легкую тенденцию к снижению, и это касается прежде всего новых и более дорогих квартир».

По его словам, в сегменте более низких цен, например, на квартиры в спальных районах со стоимостью аренды менее 500 евро в месяц всегда есть спрос, и каких-то значительных перемен не предвидится. «Избыток предложений арендных квартир в основном касается Таллинна, и, например, Пярну, а в Тарту не было нового строительства в таком масштабе, и количество предложений там более стабильно», – сказал Вяхи.

Появилась и еще одна новая тенденция – люди продают имеющуюся у них квартиру и берут в аренду жилье того же уровня. «Они ждут лучших времен, чтобы снова купить понравившуюся жилую недвижимость», – добавил аналитик агентства недвижимости Uus Maa.