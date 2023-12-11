Матч высшей лиги отменили из-за смерти болельщика

Матч проходил на Нуэво Эстадио де Лос Карменес, домашнем стадионе «Гранады», вмещающем 20 000 зрителей. Воскресный матч был остановлен на 17-й минуте из-за трагического события на трибунах. Сообщается, что у ярого болельщика «Гранады», обладателя сезонного абонемента, случился сердечный приступ.

К этому моменту «Атлетик» вырвался вперед, и хотя остановка игры поначалу была временной, после 20-минутного ожидания команды ушли с поля и попросили зрителей сделать то же.

Представители Ла Лиги затем подтвердили, что матч перенесен и будет доигран позже. В заявлении «Гранады» говорится, что матч был приостановлен на неопределенный срок после того, как у мужчины в возрасте 70 лет в толпе случился сердечный приступ. Клуб выразил соболезнования семье болельщика, друзьям и всей семье «Гранады».

Болельщики «Гранады» аплодировали вратарю «Атлетика» Унаи Симону, который сообщил официальным лицам матча, что на трибунах произошло что-то нехорошее.

В воскресенье вечером представители Ла Лиги объявили, что матч будет сыгран до конца в понедельник в 22:00. Матч продолжится с преимуществом «Атлетика» со счетом 1:0 и с 18-й минуты.