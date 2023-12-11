Касса здоровья: лечение мигрени в Эстонии станет намного доступнее

В результате изменений расширились возможности лечения мигрени, рассеянного склероза, тромбоцитопении, астмы, атопического дерматита, неходжкинской лимфомы, сердечной недостаточности, хронической болезни почек, дефицита гормона роста, воспалений носа и околоносовых пазух с полипами, а также варианты лечения различных локализаций рака.

В качестве одного из наиболее важных нововведений Касса здоровья начнет компенсирование биологического препарата Аджови (Ajovy) для лечения хронической мигрени. Данное обновление затрагивает процесс лечения сотен пациентов и требует 200 000 евро в год из бюджета Кассы здоровья.

По словам заведующей неврологической Клиники Тартуского Университета и невролога Пилле Таба, мигрень - это неврологическое заболевание, которое больше всего снижает качество жизни, а самой тяжелой ее формой является хроническая мигрень, при которой человека мучают головные боли не менее 15 дней в месяц.

«До сих пор пациенты получали лечение с пероральными препаратами и инъекциями ботулотоксина, а это означало для пациента 31 инъекцию в область головы и шеи через каждые три месяца. В случае с Аджови необходимо делать только одну подкожную инъекцию раз в месяц, что гораздо удобнее и хорошо переносится пациентами», - сказала руководитель службы компенсации лекарств Кассы здоровья Геттер Харк.

«Моноклональные антитела используются в Эстонии уже пять лет, но сильным ограничением для применения такого лечения была его стоимость. Решение Кассы здоровья о финансировании лечения хронической мигрени фреманезумабом с 2024 года будет в значительной степени способствовать доступности эффективного и безопасного лечения», - сказала доктор Пилле Таба.