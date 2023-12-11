«Хамп». Воздушный мост Индия-Китай, на котором США потеряли 600 самолетов

На северо-востоке Индии, в штате Аруначал-Прадеш, открылся музей, посвященный воздушному мосту через Гималаи, который действовал во время Второй мировой войны. США потеряли на этом опаснейшем маршруте почти 600 самолетов. Корреспондент Би-би-си Соутик Бисвас рассказывает об этой операции и о новом музее.
Это перевод статьи с сокращениями. Оригинал на английском языке можно прочесть здесь.
Музей, в котором собраны обломки разбившихся самолетов, вещи их экипажей и воспоминания выживших летчиков, открылся в живописном городе Пасигат в предгорьях восточных Гималаев.
В 1942–1945 годах, за три с половиной года, что действовал воздушный мост из Индии в Китай, в Гималаях разбились почти 600 американских транспортных самолетов. Погибли не менее 1500 человек - американских и китайских летчиков, радистов и солдат.
Когда японские войска вошли в Бирму (ныне Мьянма) и подошли к границам Индии, они перекрыли наземный путь из британской Индии в Китай. Китай воевал с Японией и был союзником США, Британии и СССР во Второй мировой.
В апреле 1942 года США запустили воздушный мост, по которому снабжали китайские войска в Куньмине и Чунцине на юго-западе страны.
За все время операции в Китай было переброшено 650 тысяч тонн военной помощи.
В последние 14 лет индийско-американские команды, состоящие и альпинистов, спасателей, студентов, специалистов по судебной археологии, прочесывали горные джунгли на высотах до четырех с половиной километров на границе с Мьянмой и Китаем. В поисках участвовали и сотрудники американской военной Службы розыска военнопленных и пропавших без вести (DPAA).
С помощью местных племен эти экспедиции нашли места крушения как минимум 20 самолетов и останки нескольких летчиков, числившихся пропавшими без вести.
Поисковикам и самим было нелегко: два дня в пути на машинах в горы, потом несколько дней пешком до предполагаемого места крушения. Однажды одна экспедиция застряла в горах на три недели из-за снежной бури.
«Это сложная местность: от пойменных равнин до гор. Погода может быть проблемной, и обычно можно работать только поздней осенью и ранней зимой», - говорит участник экспедиций, антрополог-криминалист Уильям Белчер.
Экспедиции нашли кислородные баллоны, пулеметы, обломки фюзеляжей, обувь, часы, черепа, кости. Останки отправляли на анализ ДНК.
Некоторые места крушений уже были разорены местными жителями: они сдавали алюминий на металлолом. У одного местного жителя нашелся браслет погибшего летчика с инициалами.
Посол США в Индии Эрик Гарчетти на открытии музея 29 ноября, назвал его «подарком не только Аруначал-Прадешу и родным погибших, но и Индии и всему миру».
Экспонаты музея напоминают, как опасен был маршрут через восточные Гималаи. Американский пилот Уильям Тернер в воспоминаниях описывает, как летал на своем транспортном C-46 над деревнями на крутых склонах, над широкими долинами, глубокими ущельями, горными потоками.
Пилоты часто были совсем молодыми, только что обученными, средства навигации - примитивными, а погода на маршруте - крайне коварной. Она, вспоминает Тернер, могла меняться каждую минуту, каждую милю.
Нисходящий поток мог швырнуть тяжело груженный самолет на полтора километра вниз, а потом другой - поднять обратно почти так же быстро.
Раненых, выживших в крушениях, часто выхаживали жители горных деревень.
Тернер вспоминает, что самолеты иногда настолько сбивались с курса, что врезались в горы в 50 милях от трассы. Однажды в одной буре разбились сразу девять самолетов, погибли 27 членов экипажей и пассажиров.
Летчики называли этот маршрут через Гималаи The Hump - «хамп»: перевал, бугор, горб.
«Эти люди "хампа" сражались с японцами, с джунглями, с горами и муссоном день и ночь, каждый день и каждую ночь круглый год, - писал о них корреспондент журнала Life Теодор Уайт, который сам пять раз слетал по маршруту, чтобы написать репортаж. - Весь их мир - это самолеты. Они каждую секунду слышат их, летают на них, чинят их, проклинают их. И без устали отправляют и отправляют их в Китай».