«Хамп». Воздушный мост Индия-Китай, на котором США потеряли 600 самолетов

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Музей, в котором собраны обломки разбившихся самолетов, вещи их экипажей и воспоминания выживших летчиков, открылся в живописном городе Пасигат в предгорьях восточных Гималаев.

В 1942–1945 годах, за три с половиной года, что действовал воздушный мост из Индии в Китай, в Гималаях разбились почти 600 американских транспортных самолетов. Погибли не менее 1500 человек - американских и китайских летчиков, радистов и солдат.

Когда японские войска вошли в Бирму (ныне Мьянма) и подошли к границам Индии, они перекрыли наземный путь из британской Индии в Китай. Китай воевал с Японией и был союзником США, Британии и СССР во Второй мировой.

В апреле 1942 года США запустили воздушный мост, по которому снабжали китайские войска в Куньмине и Чунцине на юго-западе страны.

За все время операции в Китай было переброшено 650 тысяч тонн военной помощи.

Самолет США над Гималаями. Фото: Getty Images

В последние 14 лет индийско-американские команды, состоящие и альпинистов, спасателей, студентов, специалистов по судебной археологии, прочесывали горные джунгли на высотах до четырех с половиной километров на границе с Мьянмой и Китаем. В поисках участвовали и сотрудники американской военной Службы розыска военнопленных и пропавших без вести (DPAA).