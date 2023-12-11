Спасательная операция в лесу: ребенок упал с горы и серьезно пострадал

Спасатели помогли доставить пострадавшего из леса до мотосаней и отвезли его с горки к машине скорой помощи.

«По нашей информации, несчастный случай произошел в лесу на горе во время катания на лыжах. Мальчик (в возрасте около 14 лет) не мог самостоятельно передвигаться. В транспортировке пострадавшего помогли гусеничная машина и мотосани горнолыжного центра», - добавил руководитель по коммуникации Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.