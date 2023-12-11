Пн, 11.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Спасательная операция в лесу: ребенок упал с горы и серьезно пострадал

Тийт Лойм
, репортер
Copy
Вяйке-Мунамяги. Фото иллюстративное.
Вяйке-Мунамяги. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В воскресенье, 10 декабря, 14.16 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Отепя в деревне Нюпли в лесу мальчик упал с горы Вяйке-Мунамяги и получил серьезные травмы.

Спасатели помогли доставить пострадавшего из леса до мотосаней и отвезли его с горки к машине скорой помощи.

«По нашей информации, несчастный случай произошел в лесу на горе во время катания на лыжах. Мальчик (в возрасте около 14 лет) не мог самостоятельно передвигаться. В транспортировке пострадавшего помогли гусеничная машина и мотосани горнолыжного центра», - добавил руководитель по коммуникации Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх