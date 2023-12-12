В подарочном пакете от Деда Мороза и театра оказались конфеты российских производителей - фабрики «Красный октябрь» и «Ротфронт». Справедливости ради надо сказать, что лежали там и украинские конфеты, но «Аленка», «Мореход» и «Лимончики» обратили на себя больше внимания матери юного театрала.

Мама, купившая ребенку билет с подарком, объяснила свое недоумение: «Мы живем в обстоятельствах, когда на рынке доступны буквально все кондитерские изделия, в Эстонии есть прекрасные конфеты фабрики Kalev, вкусные конфеты производят наши соседи - Латвия и Литва. Очень странно думать, что руководство театра не изучило содержимое конфетных наборов, партия которых была закуплена к новогодним праздникам. Очевидно, они понимали, что делали, понимали, что закупали. Ситуация, когда Русский театр продает подарки с российскими конфетами (а билет с подарком стоил дороже) - это, я считаю, некая акция, демонстрирующая лояльность происходящему на территории Украины по вине России».

Подарок от Русского театра. Фото: Erakogu

Мы решили выяснить, какая фирма комплектует такие подарки, поскольку Русский театр содержится на деньги налогоплательщиков и закупка подобной продукции так или иначе означает поддержку российской экономики.