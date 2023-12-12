В субботу, 9 декабря, жительница Таллинна пошла с ребенком на детский спектакль в Русский театр, где каждому маленькому зрителю вручали и сладкий подарок. Содержимое пакета сильно удивило маму.
В подарочном пакете от Деда Мороза и театра оказались конфеты российских производителей - фабрики «Красный октябрь» и «Ротфронт». Справедливости ради надо сказать, что лежали там и украинские конфеты, но «Аленка», «Мореход» и «Лимончики» обратили на себя больше внимания матери юного театрала.
Мама, купившая ребенку билет с подарком, объяснила свое недоумение: «Мы живем в обстоятельствах, когда на рынке доступны буквально все кондитерские изделия, в Эстонии есть прекрасные конфеты фабрики Kalev, вкусные конфеты производят наши соседи - Латвия и Литва. Очень странно думать, что руководство театра не изучило содержимое конфетных наборов, партия которых была закуплена к новогодним праздникам. Очевидно, они понимали, что делали, понимали, что закупали. Ситуация, когда Русский театр продает подарки с российскими конфетами (а билет с подарком стоил дороже) - это, я считаю, некая акция, демонстрирующая лояльность происходящему на территории Украины по вине России».
Мы решили выяснить, какая фирма комплектует такие подарки, поскольку Русский театр содержится на деньги налогоплательщиков и закупка подобной продукции так или иначе означает поддержку российской экономики.
На упаковке указана фирма Vikstal OÜ, расположенная на Петербури-теэ. Эта компания занимается импортом сладостей более 20 лет и даже попадала в поле зрения Налогово-таможенного департамента и прессы в связи с мошенничеством. Таможня поймала компанию на том, что по документам она перевозила сладости из России через Эстонию на рынок США, а на самом деле продавала конфеты, шоколад и печенье восточного соседа у нас, не уплатив в Эстонии налог на импорт.
В те годы сособственниками Vikstal OÜ были Людмила Гайдук и Станислав Гайдук 1960 г.р., который был взят на учет в Департаменте полиции безопасности как бывший сотрудник органов госбезопасности СССР. Сейчас собственником фирмы числится только Людмила.
Русский театр отметил в своем комментарии, что при выборе поставщика дело решила низкая цена, которую предложила фирма. На то, что там будут за конфеты, никто внимания не обратил. «Нам жаль, что в подарках, содержащих в основном украинские конфеты, оказались и четыре российские конфеты».
На самом деле не четыре, как видим. Российские конфеты по весу составляют немногим меньше половины подарка, т.е. 140 граммов из 350. «Мы крайне обеспокоены этим обстоятельством, но сейчас уже изъять конфеты из подарков невозможно. Впредь мы будем внимательнее», - сообщил Русский театр.
Rus.Postimees предпринял попытку получить комментарии собственника фирмы-поставщика, но Людмила Гайдук нам пока не ответила ни по электронной почте, ни по телефону.