Русский театр дарит детям конфеты российских производителей, родитель возмущен

В мешочке с конфетами от Деда Мороза и театра оказались конфеты российских производителей - фабрики «Красный октябрь» и «Ротфронт». Справедливсти ради надо сказать, что в мешочке были и украинские конфеты, но «Аленка», Мореход и Лимончики обратили на себя больше внимания мамы юного театрала.

Мешочек с конфетами от Русского театра. Фото: Erakogu

Мы решили выяснить, какая фирма комплектует такие подарки, поскольку Русский театр содержится на деньги налогоплательщиков и закупка подарков с такой продукцией так или иначе означает поддержку российской экономики.

На упаковке указана фирма Vikstal OÜ, расположенная на Петербури теэ. Эта компания занимается импортом сладостей более 20 лет и даже попадала в поле зрения Налогово-таможенного департамента и прессы в связи с мошенничеством. Таможня поймала компанию на том, что по документам она перевозила сладости из России через Эстонию на рынок США, а на самом деле продавала здесь конфеты, шоколад и печенье восточного соседа, не уплатив в Эстонии налог на импорт.

Конфеты из подарка Русского театра. Фото: Erakogu

В те годы сособственниками Vikstal OÜ были Людмила Гайдук и Станислав Гайдук 1960 г.р., который был взят на учет в Департаменте полиции безопасности как бывший сотрудник органов госбезопасности СССР. Сейчас собственником фирмы числится только Людмила.

Русский театр отметил в своем комментарии, что при выборе поставщика дело решила самая низкая цена, которую предложила фирма. На то, что там будут за конфеты, никто внимания не обратил. «Нам жаль, что в мешочке кроме большинства украинских конфет было четыре российские конфеты».

На самом деле не четыре, как видим. Российские конфеты по весу составляют немногим меньше половины подарка, т.е. 140 граммов из 350. «Мы крайне обеспокоемы этим обстоятельством, но сейчас уже вынуть конфеты из подарков невозможно. Впредь мы будем внимательнее», - сообщил Русский театр.

Rus.Postimees предпринял попытку получить комментарии собственника фирмы-поставщика, но Людмила Гайдук нам пока не ответила ни по электронной почте, ни по телефону.