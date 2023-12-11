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Объясняют фармацевты: как не переусердствовать с приемом ибупрофена и парацетамола?

Apotheka
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Лекарства.
Лекарства. Фото: Dmitri Kotjuh / Scanpix

Обезболивающие и жаропонижающие препараты, такие как ибупрофен и парацетамол, могут помочь при высокой температуре, а также головной и мышечной боли. Но какова правильная дозировка этих препаратов?

При приеме парацетамола очень важно соблюдать правильную дозировку.

  • Разрешенная единовременная доза: до 1 г (1000 мг); обычно в одной таблетке содержится 500 мг.
  • Частота: не чаще, чем с интервалом в 4 часа (по необходимости).
  • Максимальная суточная доза: до 4 г (4000 мг), превышать ее нельзя!

Допустимая дозировка ибупрофена для взрослых следующая:

  • Разрешенная единовременная доза: 400 мг, затем 200 мг или 400 мг по мере необходимости.
  • Частота: каждые 6-8 часов или по мере необходимости, но не чаще 3 раз в сутки!
  • Максимальная суточная доза: при высокой температуре суточная доза не должна превышать 1200 мг.
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