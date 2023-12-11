Сдаете квартиру или продаете одежду в интернете? Налоговая будет получать информацию о вас

С нового года онлайн-платформы должны будут предоставлять Налоговому-таможенному департаменту информацию о продавцах и поставщиках услуг, работающих на этих платформах, а также о доходах, которые они получают, пишет dv.ee.
Речь идет о платформах типа Airbnb, Yaga, Stebby и других.
Нововведение позволит Налоговому департаменту сопоставить данные, которые люди вносят в декларацию о доходах, с их реальными доходами.
Впервые операторы платформ должны будут подать НТД данные до 31 января 2024 года. Данные будут касаться доходов, которые люди получили в 2023 году.
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