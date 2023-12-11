О чем почти никто не знает. Озвучена важная деталь трагического падения Михаэля Шумахера

По мере приближения годовщины трагедии, произошедшей на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах, в разработке находится несколько документальных сериалов, в том числе пятисерийный подкаст журналиста немецкой телекомпании ARD Йенса Гидеона.

В первой части он подробно рассматривает произошедшее и последующие моменты. Специально для этого фильма интервью дал и лыжный инструктор Андре, который одним из первых прибыл на место падения Шумахера. По его словам, Михаэль вылетел с трассы, налетел на камень, после чего упал и получил сильнейший удар головой о скалу.

«Удар был такой силы, что шлем Шумахера разбился, но камера по-прежнему оставалась на нем», - описал Андре событие. По словам Гидеона, сразу после падения Шумахер был в сознании. По оценке журналиста, это дало поспешившим на место происшествия медикам неправильную картину ситуации и до момента постановки правильного диагноза было потеряно много драгоценного времени.

Состояние бывшего гонщика резко изменилось в вертолете, на котором его транспортировали в больницу. Он потерял сознание, ему пришлось экстренно делать искусственное дыхание, его также поместили под кислородную маску. Для этого вертолету пришлось приземлиться в больнице небольшого городка Мутье.

Там было принято решение, что Шумахера необходимо перевезти в университетскую больницу Гренобля – именно там были врачи, специализирующиеся на лечении пациентов с повреждениями мозга.

«Если бы Шумахер потерял сознание на курорте Мерибеля, его бы немедленно положили под кислородный аппарат и немедленно транспортировали бы в больницу Гренобля. Михаэль тогда бы получил медицинскую помощь на 45 минут раньше», - сказал Гидеон, отметив, что при черепно-мозговых травмах счет идет на минуты.

В Гренобле Шумахеру срочно сделали операцию, а затем ввели в кому, чтобы уменьшить давление на мозг. Из комы его вывели только летом 2014 года. С 2013 года Шумахер не появлялся на публике, и семья лечит его в условиях строжайшей конфиденциальности.