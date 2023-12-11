Умер легендарный спортсмен - пятикратный чемпион мира и многократный олимпийский медалист

У Кольбе в коллекции пять золотых медалей чемпионатов мира с 1975 по 1986 год. Однако ему так и не удалось выиграть золото на Олимпийских играх. Трижды ему приходилось довольствоваться серебром – в годы, когда Карппинен становился олимпийским чемпионом в 1976 и 1984 годах.

В 1988 году Кольбе пришлось признать превосходство Томаса Ланге, представлявшего Восточную Германию, и снова получить серебряную медаль. Карппинен же стал трехкратным олимпийским чемпионом, поскольку также выиграл золото в Москве в 1980 году (ту Олимпиаду бойкотировали западные страны).

На Монреальских играх 1976 года радость победы удалось также испытать и эстонцу Раулю Арнеманну, входившему в сборную Советского Союза и завоевавшему бронзовую медаль.

Поскольку Кольбе так и не завоевал золотой медали на Олимпийских играх, на родине он заслужил прозвище «Вечный второй». В 2016 году он был извведен в Зал спортивной славы Германии.

По данным немецких СМИ, в последние годы жизни Кольбе страдал деменцией. В 2022 году его сбила машина, когда он ехал на велосипеде, после чего ему потребовался уход и он оказался в доме престарелых. Жизнь Кольбе оборвалась в пятницу в доме престарелых в Любеке.