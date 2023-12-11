Рийна Сольман: интересы какой страны представляет Центристская партия?

«Деятельность Тоом носит системный характер, поскольку она также возглавляла несколько инициатив в Европейском парламенте, в рамках которого критиковались меры Эстонии и других стран, расположенных на восточной границе Евросоюза, которые ограничивали свободу граждан стран-агрессоров въезжать в демократические страны. Шаги, предпринятые Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Финляндией, были единственно верными в нынешней ситуации с безопасностью, но Тоом последовательно представляет тезисы Кремля таким образом, как будто все это преследование граждан России и Беларуси», - сказала Сольман.