Рийна Сольман: интересы какой страны представляет Центристская партия?

По мнению депутата Рийгикогу от партии «Отечества» Рийны Сольман, стоит обратить внимание на поведение главы Центристской партии Михаила Кылварта, который до сих пор не комментировал действия депутата Европарламента от Центристской партии Яны Тоом по поддержке российских агентов влияния.
По мнению Сольман, действия Тоом по оказанию помощи российским агентам влияния противоречат национальным интересам Эстонии.
«Деятельность Тоом носит системный характер, поскольку она также возглавляла несколько инициатив в Европейском парламенте, в рамках которого критиковались меры Эстонии и других стран, расположенных на восточной границе Евросоюза, которые ограничивали свободу граждан стран-агрессоров въезжать в демократические страны. Шаги, предпринятые Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Финляндией, были единственно верными в нынешней ситуации с безопасностью, но Тоом последовательно представляет тезисы Кремля таким образом, как будто все это преследование граждан России и Беларуси», - сказала Сольман.
По мнению председателя таллиннского отделения партии «Отечество», более чем показательным является молчание председателя Центристской партии Михаила Кылварта по поводу очередного подрыва эстонской государственности со стороны Тоом. «В ситуации, когда заместитель председателя Центристской партии поддерживает агентов российского влияния, молчание лидера партии равносильно одобрению такого поведения. У эстонских избирателей возникает вполне обоснованный вопрос, интересы какой именно страны представляет Центристская партия».