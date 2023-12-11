Опрос: почти 30% жителей Эстонии не будут покупать рождественские подарки

Исследование, проведенное по заказу банка Citadele, стремилось узнать, покупают ли люди рождественские подарки и когда именно.
Выяснилось, что к середине ноября рождественские подарки уже приобрели 8% респондентов. Более трети респондентов (36%) ответили, что подарки к середине ноября куплены еще не были, но они все-таки планируют приобрести их. К середине ноября 18% людей сделали осознанный выбор – купить подарки в последний момент. 9% респондентов воспользовались черной пятницей, чтобы купить подарки подешевле.
Около 30% респондентов не планируют тратить деньги на подарки. Пятая часть опрошенных заявила, что в этом году не будет покупать подарки, 10% планируют сделать подарки самостоятельно, а 1% направит предусмотренный для подарков бюджет на благотворительность.
Больше всего денег на подарки тратят люди со средней зарплатой. Опрос показал, что 36% респондентов с чистым доходом 551–750 евро не планируют тратиться на подарки. Среди респондентов со средним чистым доходом 1251 – 1500 евро подарки не планируют покупать 19%. 28% ответивших с нетто-зарплатой более 2000 евро также не планируют тратить на подарки деньги.
Опрос показал, что ответы младшего и старшего поколений существенно различаются. Если, например, в возрастной группе 18–29 лет 9% ответили, что не планируют покупать подарки, то в возрастной группе 50–59 лет такой ответ выбрали уже 25% людей. Сделать подарки самостоятельно планируют 17% респондентов в возрастной группе 18–29 лет, а в возрастной группе 50–59 лет таких респондентов оказалось 8%.
В тот же период опрос проводился в Латвии и Литве. Среди наших южных соседей на подарки не собираются тратить деньги 19% респондентов, в Литве доля давших такой ответ составляет 21%.
«Из-за достаточно сложной экономической ситуации понятно, почему 30% жителей Эстонии не хотят тратить деньги на подарки. Черная пятница была хорошей возможностью купить подарки дешевле, но люди, которые этот день проспали, могут использовать разные хитрости, чтобы потратить на рождественские подарки меньше. Хорошие варианты – дарить подарки только детям, согласовать с семьей конкретный бюджет подарков или сделать лотерейные наборы. Повторное использование в сфере подарков также является новой тенденцией: почему бы не передарить неиспользованный подарок? Экономия часто достигается за и счет использования подарочных пакетов, полученных в прошлом году. Я определенно не рекомендую покупать подарки в последнюю минуту, поскольку, поторопившись, вы рискуете потратить больше, чем планировали, и в итоге в корзине для покупок окажется много непрактичных подарков. Кроме того, жители Эстонии любят шопинг, и предыдущие годы показывают, что перед праздниками торговые центры оказываются переполнены», - сказала руководитель отдела розничных банковских услуг банка Citadele Марина Хакиайнен.
Опрос, проведенный по заказу банка Citadele в трех странах Балтии исследовательской фирмой Norstat, охватил по 1000 человек в каждой стране.