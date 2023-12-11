Опрос: почти 30% жителей Эстонии не будут покупать рождественские подарки

«Из-за достаточно сложной экономической ситуации понятно, почему 30% жителей Эстонии не хотят тратить деньги на подарки. Черная пятница была хорошей возможностью купить подарки дешевле, но люди, которые этот день проспали, могут использовать разные хитрости, чтобы потратить на рождественские подарки меньше. Хорошие варианты – дарить подарки только детям, согласовать с семьей конкретный бюджет подарков или сделать лотерейные наборы. Повторное использование в сфере подарков также является новой тенденцией: почему бы не передарить неиспользованный подарок? Экономия часто достигается за и счет использования подарочных пакетов, полученных в прошлом году. Я определенно не рекомендую покупать подарки в последнюю минуту, поскольку, поторопившись, вы рискуете потратить больше, чем планировали, и в итоге в корзине для покупок окажется много непрактичных подарков. Кроме того, жители Эстонии любят шопинг, и предыдущие годы показывают, что перед праздниками торговые центры оказываются переполнены», - сказала руководитель отдела розничных банковских услуг банка Citadele Марина Хакиайнен.