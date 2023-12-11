В Нарве открывается крупная конференция, посвященная искусственному интеллекту

В Нарве во вторник стартует крупнейшее в Ида-Вирумаа технологическое мероприятие W3N 2023, которое соберет ведущих экспертов со всего мира. Основатели стартап-компаний, инвесторы и интересующиеся миром технологий участники получат возможность обсудить продвижение инновационных технологий в Эстонии и найти новые возможности для сотрудничества.
W3N 2023 - одна из крупнейших в Европе конференций, посвященных новому поколению интернета Web3 и искусственному интеллекту. В этом году на сцену W3N 2023 выйдут более 30 спикеров, ожидается, что мероприятие посетит около 300 человек со всего мира. Помимо программы, стартапы и активные участники смогут принять участие в конкурсе, представив свои бизнес-идеи и стартапы международным экспертам.
Главный организатор Александр Битсков, руководитель ZenFrog Lab, рассказал, что мероприятие играет важную роль в формировании имиджа Ида-Вирумаа и воодушевлении местных жителей. «Посетители смогут увидеть выступление мировых суперзвезд мира технологий, а местные стартапы получат возможность протестировать свои идеи с мировыми лидерами, приобрести новые контакты, получить новые идеи и знания. Мы покажем, что мир полон разных возможностей и мечтать нужно смело», - сказал Битсков.
Руководитель программы Startup Estonia в Ида-Вирумаа Элина Дубова отметила, что подобные мероприятия значимы для развития региона, так как они вдохновляют, дают новые знания, возможность установить контакты и, в конечном итоге, помогают нам вырастить новое предприимчивое поколение. «Ида-Вирумаа имеет огромный потенциал для развития стартап-компаний - наши местные жители образованы, школы сильны в точных науках и в регионе живет много людей с многолетним опытом работы с производством и технологиями. Это прочный фундамент для появления новых идей и их реализации», - сказала Дубова.
W3N пройдет в Нарве в третий раз. Двухдневное мероприятие будет охватывать новейшие разработки, а также сосредоточится на темах связанных с децентрализованными финансовыми услугами (DeFi), онлайн-играми и децентрализованными автономными организациями (DAO).
Главный спикер конференции - известный эксперт в мире технологий из США Дэвид Д. Кристенсен. Сегодня Кристенсен является вице-президентом по развитию бизнеса в технологическом гиганте GlobalStep, но у него более 20 лет опыта работы в сфере технологий и интерактивных развлечений. Он занимал руководящие должности в таких компаниях как Activision Blizzard, IGE и Sony Online Entertainment.
На сцену также выйдет профессор Голамреза Анбарджафари из Тартуского университета, основатель рабочей группы по машинному зрению iCV, действующей при университете. Вместе со своими коллегами Анбарджафари разрабатывает этичный и ответственный искусственный интеллект в лаборатории машинного зрения Тартуского университета.
Советник департамента правовой политики Министерства юстиции Хенрик Трасберг, который является членом рабочей группы по разработке законодательства Европейского Союза в области искусственного интеллекта и цифровых нормативных актов, сосредоточится в своем выступлении на темах надежного и ориентированного на человека искусственного интеллекта и продвижении новых технологий в Эстонии и Европейском союзе.
Технологическое мероприятие W3N 2023 пройдет в Vaba Lava в Нарве 12-13 декабря. W3N 2023 проводится при поддержке Startup Эстония, Beamline Accelerator и OBJEKT. С программой и спикерами можно ознакомиться на сайте конференции.