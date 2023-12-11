В Нарве открывается крупная конференция, посвященная искусственному интеллекту

W3N 2023 - одна из крупнейших в Европе конференций, посвященных новому поколению интернета Web3 и искусственному интеллекту. В этом году на сцену W3N 2023 выйдут более 30 спикеров, ожидается, что мероприятие посетит около 300 человек со всего мира. Помимо программы, стартапы и активные участники смогут принять участие в конкурсе, представив свои бизнес-идеи и стартапы международным экспертам.

Главный организатор Александр Битсков, руководитель ZenFrog Lab, рассказал, что мероприятие играет важную роль в формировании имиджа Ида-Вирумаа и воодушевлении местных жителей. «Посетители смогут увидеть выступление мировых суперзвезд мира технологий, а местные стартапы получат возможность протестировать свои идеи с мировыми лидерами, приобрести новые контакты, получить новые идеи и знания. Мы покажем, что мир полон разных возможностей и мечтать нужно смело», - сказал Битсков.

Руководитель программы Startup Estonia в Ида-Вирумаа Элина Дубова отметила, что подобные мероприятия значимы для развития региона, так как они вдохновляют, дают новые знания, возможность установить контакты и, в конечном итоге, помогают нам вырастить новое предприимчивое поколение. «Ида-Вирумаа имеет огромный потенциал для развития стартап-компаний - наши местные жители образованы, школы сильны в точных науках и в регионе живет много людей с многолетним опытом работы с производством и технологиями. Это прочный фундамент для появления новых идей и их реализации», - сказала Дубова.