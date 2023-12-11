Зарплаты росли быстрее цен: в министерстве объяснили, почему в Эстонии растет потребление алкоголя

До 2018 года потребление алкоголя в Эстонии неуклонно снижалось, однако с 2019-го стало вновь расти, что, в свою очередь, привело к увеличению количества смертельных случаев, напрямую связанных с распитием спиртного.

По словам министра здоровья Рийны Сиккут, одной из причин является то, что рост цен на спиртное отставал от всеобщего подорожания и повышения зарплат. «Если 10 лет назад на одну месячную зарплату можно было купить 60 бутылок водки, то теперь уже 90», – сказала она.